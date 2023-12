Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr ist die Tabellenführung los. Trotzdem zeigt sich Trainer Murat Aksoy weiterhin zuversichtlich.

Die Bezirksliga Gruppe 6 hat einen neuen Spitzenreiter: Genc Osman Duisburg grüßt seit Sonntagnachmittag von Tabellenplatz eins. Der Landesliga-Absteiger gewann sein Auswärtsspiel bei SuS Niederbonsfeld mit 11:1 und profitierte zeitgleich vom Platzer von Blau-Gelb Überruhr.

Der Essener Bezirksligist hatte bis zum letzten Spieltag die Tabelle angeführt, musste den Platz an der Sonne allerdings nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei Mülheim 07 abgeben.

Zwar brachte Kapitän Ahmet Kizilisik seine Mannschaft in der 27. Minute in Führung, doch dieses Zwischenergebnis brachte nicht die gewünschte Sicherheit. Ganz im Gegenteil: Mülheim 07 schlug zurück und drehte die Partie – der Siegtreffer durch Gracjan Adamowicz fiel erst kurz vor Schluss.

Entsprechend enttäuscht zeigt sich BGÜ-Trainer Murat Aksoy nach dem Verlust der Tabellenspitze: "Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Es war kein gutes Spiel. Wir waren im letzten Drittel nicht clever genug. Im vorherigen Spiel haben wir in Überzahl 1:1 gegen Tusem gespielt. Leider haben wir gerade nicht die beste Phase. Das liegt aber auch daran, dass wir einige Ausfälle hatten. Die Jungs waren nach der Niederlage richtig frustriert und wollen es im nächsten Spiel unbedingt besser machen."

Durch die Niederlage und den Kantersieg von Genc Osman rutschte Überruhr auf den zweiten Tabellenplatz ab und hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf den Primus. "Unser klares Ziel war es, dass wir als Wintermeister in die Pause gehen. Stand jetzt wird uns das nicht gelingen, weil ich nicht glaube, dass Genc Osman in den letzten beiden Spielen Punkte liegen lassen wird. Wir werden aber weitermachen und uns davon nicht unterkriegen lassen", erklärt Aksoy.

Wir haben eine noch bessere Mannschaft als im letzten Jahr und werden es als Team schaffen. Uns war klar, dass es keine einfache Saison wird. Wir werden am Ende unser Ziel erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Murat Aksoy.

In der letzten Saison wurde Blau-Gelb Überruhr Vizemeister hinter der SG Schönebeck, nun soll die Rückkehr in die Landesliga gelingen. Bis zur Winterpause bestreitet die Aksoy-Elf noch zwei Heimspiele. Gegner sind Duisburg 08 (10. Dezember) und der SV Burgaltendorf (17. Dezember). Wenn Überruhr diese beiden Spiele siegreich gestaltet, dann würde der Essener Bezirksligist einen starken Punkteschnitt von 2,5 vorweisen.

In der Rückrunde trifft der Tabellenzweite dann im Topspiel zuhause auf den Spitzenreiter aus Duisburg. Auch deshalb betont Aksoy: "Wir haben alles in der eigenen Hand." Der 36-Jährige glaubt weiter fest daran, dass seine Mannschaft in die Landesliga aufsteigt: "Die Jungs haben die richtige Einstellung und Mentalität. Wir haben eine noch bessere Mannschaft als im letzten Jahr und werden es als Team schaffen. Uns war klar, dass es keine einfache Saison wird. Wir werden am Ende unser Ziel erreichen. Davon bin ich fest überzeugt."