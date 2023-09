Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr hat die Tabellenspitze erklommen. Wir haben mit Trainer Murat Aksoy gesprochen.

Die Bezirksliga Gruppe 6 hat einen neuen Primus: Blau-Gelb Überruhr. Der amtierende Vizemeister siegte in einem spannenden Essener Duell mit 3:2 beim Vogelheimer SV und setzte sich durch die gleichzeitige Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Tusem Essen (0:3 gegen Burgaltendorf) an die Tabellenspitze.

In der ersten Halbzeit legte der Gast aus einer kompakten Grundordnung stark los und sorgte immer wieder durch gefährliche Konter für Gefahr. Tristan Richter (7.) und Alison (32.) konnten zwei Angriffe zur 2:0-Pausenführung verwerten. Mit dem Auftritt im ersten Durchgang zeigte sich BGÜ-Coach Murat Aksoy zufrieden: "Unser Umschaltspiel war wirklich sehr gut. Das war unser Ziel."

Auch wenn Vogelheim während der zweiten Halbzeit den 0:2-Rückstand egalisieren konnte, hatte der neue Tabellenführer in diesem umkämpften Spiel das letzte Wort. Fünf Minuten vor dem Abpfiff spielte Gian-Luca Bühring einen Doppelpass mit Alison und ließ VSV-Keeper Omar Allouche aus elf Metern keine Chance – das Siegtor!

Es folgte Ekstase pur im Lager von Blau-Gelb Überruhr. Klar: Der Meisterschaftsanwärter feierte im fünften Spiel den vierten Dreier und steht erstmals auf dem Platz an der Sonne. Besonders kurios war allerdings die Entstehung des Siegtreffers. Matchwinner Bühring, der in den vergangenen Jahren noch in der Oberliga spielte, hätte eigentlich verletzungsbedingt gar nicht spielen sollen.

Er hat sich dann in den Dienst der Mannschaft gestellt und nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor gemacht. Direkt nach seinem Treffer hatte er aber wieder leichte Schmerzen und ich musste ihn leider auswechseln. Das war ein bisschen kurios Murat Aksoy über Bühring.

Aksoy klärte anschließend auf: "Sein Muskelfaserriss war soweit zwar komplett auskuriert und er signalisierte mir, dass er keine Schmerzen mehr hatte. Ich wollte im Spiel das Risiko aber trotzdem nicht eingehen, weil ich das Gefühl hatte, dass es vielleicht noch zu früh ist. Als es dann aber 2:2 stand, brauchte ich einen neuen Impuls und einen schnellen Stürmer. Er hat sich dann in den Dienst der Mannschaft gestellt und nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor gemacht. Direkt nach seinem Treffer hatte er aber wieder leichte Schmerzen und ich musste ihn leider auswechseln. Das war ein bisschen kurios."

Für den 36-jährigen Aksoy spiegelt die Willensleistung von Mittelstürmer Bühring die bisherige Saison des Bezirksligisten wider: "Er hat sich für das Team eingesetzt. Das war toll. Ich spüre bei der Mannschaft einen großen Zusammenhalt. Die Jungs haben gekämpft bis zum Ende und eine super Charakterstärke gezeigt. Ich bin wirklich stolz."