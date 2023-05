Bezirksliga NR 5: So spannend wird der letzte Spieltag - Aufstiegs- und Abstiegsplatz noch offen

Vor dem abschließenden Spieltag in der Bezirksliga 5 Niederrhein kämpfen noch zwei Teams um den direkten Aufstiegsplatz. Auch der Abstiegskampf verspricht einiges an Spannung.

Der 30. Spieltag in der Bezirksliga 5 Niederrhein, der gleichzeitig der letzte der Saison ist, verspricht einiges an Spannung im Aufstiegsrennen und im Abstiegskampf. Zwei Teams fighten noch um den ersten Platz, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Landesliga ist. Im Kampf um den Klassenerhalt sind sogar drei Mannschaften involviert.

Der VfB Speldorf geht mit der besten Ausgangslage in den letzten Spieltag. Drei Zähler Vorsprung hat der VfB auf seinen Verfolger Duisburger FV. Damit genügt Speldorf ein Remis in der abschließenden Partie. Allerdings wird das keine leichte Aufgabe, da Speldorf den Kontrahenten aus Duisburg empfängt.

Fest steht, dass der DFV einen Dreier im Duell mit dem VfB benötigt, um die Chance auf den Landesliga-Aufstieg zu wahren. Falls der Mülheimer SV, der auf dem dritten Platz punktgleich mit Duisburg liegt, aber keine Chance mehr auf den Aufstieg hat, seine Partie nicht gewinnt, müssen die Duisburger mit drei Toren Abstand gewinnen, um den direkten Vergleich mit Speldorf für sich zu entscheiden, da sie das Hinspiel mit 1:3 verloren haben.

Gewinnen der MSV und der DFV ihre abschließenden Spiele, haben alle drei Teams 69 Punkte auf dem Konto. Aufgrund der Regularien würde es zu einem Dreiervergleich kommen, den der Duisburger FV gewinnen und damit den Gang in die höhere Spielklasse schaffen würde.

So sieht es im Abstiegskampf aus

Auch der Kampf um den Klassenerhalt verspricht spannend zu werden, gleich drei Klubs können theoretisch noch den vierten Abstiegsplatz belegen, drei Absteiger stehen bereits fest. Der FC Sterkrade ist in der besten Position, da er drei Zähler vor der Abstiegszone liegt. Mit einem Remis rettet sich der FCS.

Für Sterkrade könnte es bei einer Pleite aber eng werden: Vorausgesetzt, die hinter dem FCS liegenden Duisburger SV und TuS Mündelheim gewinnen ihre Begegnungen, würden die Oberhausener absteigen, weil sie den Dreiervergleich verlieren würden.

TuS Mündelheim, mit 34 Punkten auf Platz zwölf, ist mit einem Dreier vor dem Abstieg sicher. Selbst ein Unentschieden könnte genügen, wenn der Duisburger SV, der punktgleich mit dem TuS ist, maximal ein Remis holt, da die Duisburger im direkten Vergleich mit Mündelheim unterlegen sind.

Dem DSV hilft vor allem ein Sieg, außerdem muss die Konkurrenz patzen. Bei einer Mündelheimer Niederlage wäre der DSV gerettet bei einem eigenen Punktgewinn. Der bereits erwähnte Dreiervergleich mit Sterkrade und Mündelheim würde den Duisburger SV ebenfalls vor dem Gang in die Kreisliga bewahren.