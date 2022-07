Schalke 04 bestreitet heute ab 13:01 Uhr sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison. Im DFB-Pokal sind die Königsblauen beim Bremer SV zu Gast.

Pflichtspielauftakt für den FC Schalke 04. Im DFB-Pokal sind die Gelsenkirchener am Sonntagmittag (13 Uhr/hier im Liveticker) zu Gast in Oldenburg. Gegner ist der Regionalligist Bremer SV. Als Bundesligist ist S04 natürlich klarer Favorit, doch die Gefahr einer Blamage besteht durchaus. Dass auch unterklassige Teams die Favoriten ärgern können, bewiesen erst am Samstag der SV Elversberg mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen. Auf eine ähnliche Sensation dürften auch die Bremer hoffen.

Doch zumindest mit Blick auf die Aufstellungen scheinen die Schalker den BSV nicht zu unterschätzen. Trainer Frank Kramer schickt seine vermeintlich beste Elf ins Rennen – inklusive sechs Neuzugänge. Neben Torwart Alexander Schwolow starten auch Maya Yoshida, Tom Krauß, Cedric Brunner, Tobias Mohr, Alex Kral und Sebastian Polter. Der Japaner Yoshida führt s04 dabei sogar als Kapitän an.

So startet Schalke beim Bremer SV: Schwolow – Brunner, Yoshida, Kaminski, Ouwejan – Krauß, Kral – Drexler, Zalazar, Mohr – Polter

Im Aufgebot fehlt neben den verletzten Danny Latza (Oberschenkelprobleme) und Simon Terodde (muskuläre Problem) auch Innenverteidiger Malick Thiaw. Nach seiner Roten Karte bei 1860 München in der zurückliegenden Pokalsaison ist er noch gesperrt. Der zuletzt angeschlagene Marius Bülter sitzt zumindest auf der Ersatzbank.

Nominell scheint Kramer vor Torwart Schwolow auf eine Viererkette aus Cedric Brunner, Maya Yoshida, Marcin Kaminski und Thomas Ouwejan zu setzen. Das Mittelfeld bilden Tom Krauß, Alex Kral, Dominick Drexler, Rodrigo Zalazar und Tobias Mohr. Die einzige echte Spitze ist Ex-Bochumer Sebastian Polter.