VfL-Testspiel: Ex-Schalker Wright trifft in Bochum

Der Ex-Schalker Haji Wright spielt inzwischen für Antalyaspor. Beim Testspiel in Bochum überzeugte der ehemalige Elgert-Schüler - und wurde umlagert wie Messi.

Antalyaspor hat am Samstag beim VfL Bochum mit 2:6 verloren. Eine heftige Klatsche für das Team des Ex-Dortmunders Nuri Sahin, das in der türkischen Süperlig in der vergangenen Saison in der Rückrunde 13 Spiele hintereinander ungeschlagen blieb.

Allerdings darf man nicht unterschlagen, dass sich Antalyaspor derzeit in Deutschland noch mitten im Trainingslager befindet, während es für den VfL Bochum die Generalprobe vor dem Start in die neue Saison war. Die vielleicht 100 Fans des türkischen Badeort-Klubs von der Mittelmeerküste schien es ohnehin nicht zu stören. Sie umlagerten die aus Sicherheitsgründen abgesperrten zwei Busse von Antalyaspor, als sei der Verein gerade türkischer Meister geworden.

So platzte auch ein zuvor mit Haji Wright am Bus vereinbarter Interviewtermin, denn der US-Amerikaner stand neben Sahin, der zumindest seine Mutter kurz in die Arme schließen konnte, besonders im Interesse der Fans. So erfuhren wir auf Zuruf nur, dass es dem ehemaligen Spieler der Knappenschmiede "gut" gehe.

Neuer Dreijahresvertrag bei Antalyaspor

Dass er auch gut spielt, davon konnten sich die Zuschauer des Spiels zuvor überzeugen. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung nach einer Stunde erzielte der 24-Jährige den 2:4-Anschlusstreffer. Kurz danach fehlten nach einem Drehschuss nur wenige Zentimeter an einem weiteren Tor. Wright war einer der wenigen Lichtblicke im Team der Türken.

Genau deshalb hat Antalyaspor Wright in der letzten Woche auch mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und fest verpflichtet. Das war keineswegs selbstverständlich, denn Wright war nach seinen 14 Treffern in 32 Ligaspielen für Antalya als Leihspieler des dänischen Vereins SönderiyskE auch von größeren Vereinen aus der Türkei wie Meister Trabzonspor umgarnt worden.

Aber der ehemalige Schüler von Schalkes U19-Erfolgstrainer Norbert Elgert wollte sicher gehen, dass er auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Denn schließlich ist nach seinen ersten zwei Länderspielen für die USA die Weltmeisterschaft in Katar sein großes Ziel.

Trotz einiger Rückschläge: Nationalspieler für die USA

Wright hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Als er 2016 als 18-Jähriger zusammen mit Weston McKennie nach Gelsenkirchen kam, galt er als das größere Talent von beiden. Während McKennie leistungsmäßig explodierte, konnte sich Wright beim S04 nicht nachhaltig durchsetzen. Er kam nach der U19 überwiegend in der U23 des Teams zum Einsatz. Die schoss er zwar 2018/19 mit 14 Toren in die Regionalliga, aber er hatte als US-Jugendnationalspieler natürlich andere Ambitionen.

Nach einer Leihe zum SV Sandhausen wechselte er in die Niederlande zu VVV Venlo und von dort zu SönderjyskE nach Dänemark. Nun wird er also in den nächsten drei Jahren für Antalya auf Torejagd gehen. „Es ist toll zu sehen, dass Spieler wie er, die immer wieder zurückgeworfen wurden und ihren Spirit hätten verlieren können, einen Weg zu zurückgefunden haben“, sagte der inzwischen für Juventus Turin spielende McKennie bei der Nationalmannschaft über seinen Kollegen.

Wichtig ist, dass er auf dem Teppich und fokussiert bleibt. Das ist mitunter nicht einfach, wenn man selbst nach 2:6-Niederlagen umjubelt wird, als sei man Ronaldo oder Messi.