Der Hallesche FC gab vor dem Anpfiff gegen den BVB II die Vertragsverlängerung von Torhüter Sven Müller bekannt. Kapitän Jonas Nietfeld verletzte sich schwer.

Vor dem Spiel des Halleschen FC gegen Borussia Dortmund II gab es gute Nachrichten für alle Fans des Absteigers: Torhüter Sven Müller verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre und wird somit auch in der kommenden Regionalliga-Nordost-Saison für den HFC auflaufen.

Der 28-Jährige trug erstmals am 21. Oktober 2020 in einem Pflichtspiel das Trikot des HFC und stand insgesamt von September 2020 bis Juni 2022 zwischen den Pfosten der Saalestädter, bevor er für ein Jahr nach Dresden wechselte. Nach seiner Rückkehr im Juli 2023 bestritt Müller nun im letzten Spiel der Saison sein 50. Pflichtspiel für den HFC in der 3. Liga.

"Ich habe schon immer gesagt, dass ich mich sehr wohl in der Stadt und dem Verein fühle, daher fiel mir die Entscheidung, meinen Vertrag zu verlängern, leicht. In der nächsten Saison möchte ich voran gehen, den vielen neuen Spielern dabei helfen hier anzukommen, damit wir von Anfang an Vollgas geben können", erklärte Müller.

Den Abstieg konnte aber auch die Nummer eins in dieser Saison nicht verhindern.

Hallescher FC: Müller - Eitschberger, Behrendt, Nietfeld (33. Kreuzer), Dietrich - Casar, Lofolomo, Gayret (79. Berko), Deniz (59. Crosthwaite) - Bonga (59. Bolyki), Skenderovic (79. Ajani). - Trainer: Reisinger Müller - Eitschberger, Behrendt, Nietfeld (33. Kreuzer), Dietrich - Casar, Lofolomo, Gayret (79. Berko), Deniz (59. Crosthwaite) - Bonga (59. Bolyki), Skenderovic (79. Ajani). - Trainer: Reisinger Borussia Dortmund II: Lotka - Aidonis, Suver, Pudel, Bueno (12. Aning) - Michel, Roggow, Eberwein - Hettwer (80. Tattermusch), Elongo-Yombo (80. Bamba), Butler (46. Otuali). - Trainer: Zimmermann Schiedsrichter: Felix Bickel (Wolfsburg) Tore: 0:1 Roggow (14.), 1:1 Skenderovic (29.) Gelbe Karten: Eitschberger (2), Lofolomo - / Zuschauer: 7.358

Immerhin: Der Hallesche FC hat sich nach zwölf Jahren mit einem Teilerfolg aus der dritten Liga verabschiedet. Die Schützlinge von Trainer Stefan Reisinger trennten sich am Samstag beim letzten Saisonspiel von der zweiten Mannschaft des BVB Borussia Dortmund mit 1:1 (1:1). Vor 7853 Zuschauern im Leuna Chemie Stadion hatte Franz Roggow (14. Minute) die Gäste in Front geschossen. Meris Skenderovic gelang in der 29. Minute der Ausgleich.

Allerdings mussten die Rot-Weißen auch eine bittere Pille schlucken. Kapitän Jonas Nietfeld zog sich in der 32. Minute eine schwere Knieverletzung zu. Eine genaue Diagnose wird in Kürze erwartet.

Die Gastgeber gaben zunächst klar den Ton an. Skenderovics Kopfball (10.) und der Schuss von Brian Behrendt (14.) flogen nur knapp über die Latte des Gästegehäuses. Die Dortmunder gingen dagegen mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Roggow verwandelte einen Freistoß aus 19 Metern direkt. Die Antwort des HFC ließ nicht lange auf sich warten. Eine Viertelstunde später konnte BVB-Keeper Marcel Lotka einen Schuss von Timur Gayret nur prallen lassen. Skenderovic staubte zum Ausgleich ab.

Die zweite Halbzeit startete turbulent. Zunächst traf Skenderovic (53.) den Pfosten. Gayret jagte den Nachschuss über den Kasten. Zwei Minuten später köpfte Bjarne Pudel den Ball an die Unterkante der Latte des halleschen Tores. Roggow (57.) traf nach einem herrlichen Spielzug nur das Außennetz. Eine Minute später ließ der zu lange zögernde Gayret die Führung für den HFC liegen. In der letzten halben Stunde verflachte die Partie. wozi mit dpa