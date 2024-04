Drittligist 1. FC Saarbrücken kann sich nach den Wetterkapriolen während seines Pokalmärchens auf ein runderneuertes Geläuf im Ludwigspark freuen.

Noch vor dem Nachholspiel gegen Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) gab es für den 1. FC Saarbrücken gute Nachrichten.

Wie die Stadt Saarbrücken als Eigentümerin des Stadions mitteilte, sei für die Sommerpause der Einbau einer Drainage, einer Wärmedämmschicht sowie einer Rasenheizung geplant. Zudem werde das Grün ein weiteres Mal ausgetauscht. "Unser Ziel ist klar, den Rasen zum ersten Heimspiel der Saison fertig zu haben", sagte Stadtsprecher Thomas Blug.

Das angedachte DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach hatte ebenso wie zwei Ligaspiele abgesagt werden müssen, das Heimspiel gegen Dynamo Dresden wurde wegen des unter Wasser stehenden Rasens abgebrochen.

Auch beim Nachholspiel gegen Gladbach sowie den Partien gegen Bayern, Frankfurt und Kaiserslautern präsentierte sich das Geläuf in bedenklichem Zustand. Wegen der fehlenden Drainage waren die Regenmassen im Ludwigspark nicht abgelaufen, der Platz musste zeitweise mit einer Plane geschützt werden.

Der Ludwigspark war im Zeitraum von 2015 bis 2021 runderneuert worden, die ursprünglich angedachten Kosten von 16 Millionen Euro verdreifachten sich fast. Auf den Einbau einer Drainage war hierbei verzichtet worden. Die kommende Drittligasaison startet am 2. August.

Gegen RWE geht es am Mittwoch noch auf dem alten Geläuf in der 3. Liga weiter. RWE hat 54 und Saarbrücken 53 Zähler auf dem Konto. Das Ziel der beiden Mannschaften: Näher an die 58 Punkte des aktuellen Tabellendritten SC Preußen Münster zu gelangen. wozi mit sid

Die Aufstellungen im Überblick

1. FC Saarbrücken: Schreiber - Boeder, Zeitz, Uaferro - R. Becker, Sontheimer, Rizzuto - Kerber, Civeja - Stehle, Brünker

Bank: Paterok, Rabihic, Biada, Becker, Günther-Schmidt, Naifi, Di Michele Sanchez

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Eisfeld, Müsel - Voelcke, Harenbrock, Kaiser - Vonic

Bank: Wienand, Rother, Berlinski, Kourouma, Plechaty, Young, Voufack, Doumbouya, Rüth