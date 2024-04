Der MSV Duisburg muss sich, ob er will oder nicht, immer intensiver mit dem Horrorszenario Regionalliga West befassen. Aktuell stehen nur zwei Spieler für diese Liga unter Vertrag.

Fünf Spieltage vor dem Saisonende in der 3. Liga sieht es für den MSV Duisburg düster aus: Acht Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Und: Die Hauptkonkurrenten, die aktuell einen Nicht-Abstiegsplatz belegen, wie Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld befinden sich in einer sehr ordentlichen Verfassung. Alles spricht dafür, dass der MSV 2024/2025 nur noch ein viertklassiger Klub sein wird.

"Die Hoffnung liegt immer noch darin, dass es rechnerisch möglich ist. Wir investieren all unsere Energie in die letzten Spiele, damit wir uns nichts vorwerfen lassen können und es am Ende vielleicht doch noch schaffen", beschreibt Chris Schmoldt die aktuelle Lage rund um den MSV.

Der Sportchef betont gegenüber RevierSport aber auch: "Wir sind ja nicht blöd und können das alles schon gut einsortieren. Es wird verdammt schwer und wir müssen auch für den Fall der Regionalliga vorbereitet sein. Natürlich gibt es Ideen, wie man die Regionalliga angeht. Von der geschäftsführenden Seite als auch vom sportlichen Bereich her. Wir arbeiten daran."

Noch am Dienstag - 16. April 2024 - nannte RevierSport mit Mert Göckan, Aday Ercan (beide Wuppertaler SV) und Elias Egouli (1. FC Düren) drei Spieler mit dem sich die Duisburger für die Regionalliga beschäftigen. "Wir bleiben unserer Linie treu und werden keine Namen kommentieren", will Schmoldt das Interesse an dem Trio weder bestätigen noch dementieren.

MSV Duisburg: Nur zwei Spieler besitzen Arbeitspapiere für die 4. Liga

Wenn die Fans im Netz nach den Vertragslaufzeiten der Duisburger Profis suchen, werden sie gleich acht Namen finden, die an der Westender Straße über die aktuelle Katastrophen-Saison hinaus gebunden sind. Doch der Schein trügt.

RevierSport weiß: Die aufgelisteten Alexander Esswein, Santiago Castaneda, Thomas Pledl, Hamza Anhari, Robin Müller und Benjamin Girth besitzen im Falle des Abstiegs keine gültigen Arbeitspapiere mehr und dürfen Duisburg dann ablösefrei verlassen. Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis zum 30. Juni 2026, Anm. d. Red.) sind lediglich zwei Eigengewächse - ligaunabhängig - ab dem 1. Juli 2024 weiter an den MSV Duisburg gebunden.