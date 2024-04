3. Liga: Halle vor Regionalliga-Abstieg, Ulm arbeitet weiter am Durchmarsch

Der SSV Ulm 1846 ist in der 3. Liga nicht aufzuhalten. Am Ende der Tabelle zeichnen sich die vier Absteiger immer mehr ab.

In der 3. Liga zeichnen sich die vier Absteiger immer mehr ab. Die U23 des SC Freiburg ist nicht mehr zu retten, auch der VfB Lübeck ist mit seinem Latein am Ende.

Am Sonntag verlor nun zunächst der MSV Duisburg das Derby bei Rot-Weiss Essen und ist auch kaum noch vor dem Regionalliga-Abstieg zu retten. Nach aktuellem Stand wird der Hallesche FC der vierte Absteiger.

Auch der Trainerwechsel brachte nicht den sofortigen Erfolg. Beim Debüt von Ex-Profi Stefan Reisinger verlor Halle gegen den SSV Ulm 1846 mit 0:2 (0:1).

Während Ulm auf Platz zwei weiter am Durchmarsch in die 2. Bundesliga arbeitet, hat Halle sechs Spieltage vor dem Ende der Saison auch schon fünf Zähler Rückstand auf den ersten Rettungsplatz.

Wobei es für Ulm lange eine zähe Angelegenheit war beim Kellerkind. Im ersten Durchgang gab es kaum Offensiv-Szenen. Eine der wenigen führte kurz vor der Pause zum 1:0. Auch hier brauchte Ulm aus elf Metern zwei Versuche.

Beim Strafstoß von Léo Scienza liefen dessen Mannschaftskollegen zu früh in den Sechzehner - doch Scienza blieb auch bei der Wiederholung cool.

Nach der Pause blieb es weiter eine Begegnung ohne die großen Torraumszenen. Ulm hatte gefühlt alles im Griff und machte in der 70. Minute den Deckel auf die Partie.

Lennart Stoll kam in der Mitte an den Ball und traf per Bogenlampe zum 2:0. Die Entscheidung in dem Spiel - Ulm damit weiter auf Platz zwei. In einer Woche gegen Münster kann der SSV einen Kontrahenten richtig distanzieren.

Weiter geht es für Halle am Samstag (13. April, 14 Uhr) bei Viktoria Köln. Der SSV Ulm spielt zeitgleich das Spitzenspiel gegen Preußen Münster.

So spielten der Hallesche FC und der SSV Ulm

Halle: Schulze - Kreuzer (68. Berko), Behrendt, Landgraf, Lofolomo - Casar, Nietfeld - Deniz (68. Skenderovic), Halimi (46. Gayret), Baumgart (46.Eitschberger) - Baumann. - Trainer: Reisinger

Ulm: Ortag - Gaal, Reichert (56. Yarbrough), Strompf - Stoll, Maier, Brandt (85. Ludwig), Rösch - Chessa (65.), Weschenfelder-Scienza (85. Röser) - Kastanaras (65.Higl). - Trainer: Wörle

Tor: 0:1 Scienza (45.), 0:2 Stoll (70.)

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Zuschauer: 7157