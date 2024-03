Die Fans des MSV Duisburg haben die Mannschaft auf das Kellerduell in Bielefeld eingestimmt. Auch die Arminia-Anhänger planen eine Aktion.

Welche Bedeutung für den MSV Duisburg in dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld liegt, muss an dieser Stelle wohl nicht noch einmal betont werden. Und natürlich wissen auch die Spieler, dass in dem NRW-Duell am Sonntagabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) einiges auf dem Spiel steht, könnte es doch richtungsweisend für den möglichen Klassenerhalt werden.

Fans der Zebras nutzten das Abschlusstraining vor der Partie aber doch noch einmal als Plattform, um die Mannschaft zusätzlich für das Gastspiel auf der Alm anzuspornen. Der Instagram-Account "meidericherspielverein", der üblicherweise Themen rund um Duisburger Fanszene teilt, postete am Samstag ein Video vom Training (Hier sehen Sie das Video bei Instagram).

Dort ist zu sehen, wie sich eine wohl niederige dreistellige Zahl an schwarzgekleideten Anhängern hinter dem Trainingsplatz versammelt hat - und die Spieler mit "MSV"-, "Duisburg"- und "Auswärtssieg"-Rufen für die Partie motivieren. Auch Pyrotechnik wird gezündet. Die vor den Fans aufgereihten MSV-Profis antworten mit Applaus.

Auch in Bielefeld werden sich die Meidericher auf ihren Anhang verlassen können. Über 3000 Duisburger machen den Gästeblock voll. Und unter den insgesamt 23.000 Zuschauern im Arminia-Stadion werden sich sicher noch einige weitere finden, die es mit dem MSV halten.

"Ich bin überzeugt, dass auch in Bielefeld etwas geht, vor allem wenn wieder 3000 Fans mit dabei sind", zitiert der Revierklub seinen Spieler Caspar Jander, der aufgrund einer Verletzung für den Rest der Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Ebenso planen die Fans der Bielefelder, die vier Punkte vor dem MSV auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen, ihr Team gebührend aufs Kellerduell einzustimmen. Der Fanbeirat der Ostwestfalen rief in den Sozialen Medien zu einem Busempfang auf. Mit möglichst vielen Anhängern wollen sie die Mannschaft bei der Einfahrt zum Stadion in Empfang nehmen.