Rot-Weiss Essen bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Saison. Ein Spieler hat zu Wochenbeginn seinen Vertrag an der Hafenstraße verlängert.

Felix Wienand wird weiter für Rot-Weiss Essen im Kasten stehen. Der 21-jährige Torhüter verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahrs bis zum 30. Juni 2025.

"Felix ist ein sehr ambitionierter und fleißiger Torhüter mit großem Potential. Er gibt in jedem Training Vollgas, arbeitet hart an sich und hat dementsprechend eine gute Entwicklung genommen. Darüber hinaus hat er in seinen Einsätzen in der Liga und im Pokal gute Leistungen gezeigt und damit bewiesen, dass wir uns komplett auf ihn verlassen können. Wir freuen uns, dass wir weiter auf Felix zählen können", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball und Kaderplaner in Essen.

"Wir Torhüter sind ein „Team im Team“ und harmonieren als Einheit ideal, was auch ein großer Verdienst von Felix ist. Er hat eine vorbildliche und sehr professionelle Einstellung, nimmt seine Rolle im Team an und pusht damit Jakob Golz. Seitdem Felix bei uns ist, hat er große Schritte nach vorne gemacht und vor allem seine Präsenz und sein Spiel mit dem Ball verbessert. Dass er dies zuletzt auch in der Liga unter Beweis stellen konnte, hat mich persönlich sehr für ihn gefreut. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm, Jakob und Ole Springer weiter zusammenzuarbeiten", ergänzt Torwart-Trainer Manuel Lenz.

Felix Wienand wechselte im Sommer 2022 von der U23 vom FC Schalke 04 zu Rot-Weiss Essen und ist seitdem Ersatzmann im RWE-Tor. Der gebürtige Bocholter absolvierte seitdem sieben Spiele im Niederrheinpokal sowie drei Drittliga-Begegnungen.

"Ich fühle mich bei RWE extrem wohl und glaube, dass ich in den letzten beiden Jahren hier viel gelernt habe. Ich weiß, was ich kann – aber ich weiß auch, woran ich noch arbeiten muss. RWE bietet mir die idealen Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln. Zudem durfte ich in der 3. Liga noch nicht an der Hafenstraße, sondern nur auswärts auflaufen. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, um dies möglichst bald zu erleben", sagt Felix Wienand.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2025

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024 - wechselt zur TSG Hoffenheim II

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026