Der SSV Ulm 1846 spielt in der 3. Liga eine famose Saison - und das als Liga-Neuling. Kein Wunder, dass auch einzelne Spieler so langsam in den Fokus der Konkurrenz rücken.

28 Spiele und 51 Punkte: Der SSV Ulm 1846 steht auf dem 2. Tabellenplatz der 3. Liga und ist in der aktuellen Verfassung - fünf Siege und drei Remis - auf dem besten Weg in die 2. Bundesliga. Und: Aus dieser Spielklasse haben laut der Bild-Zeitung nun einige Klubs Ulms Dreh- und Angelpunkt ins Visier genommen. Nämlich: Leonardo Weschenfelder Scienza, der eigentlich nur Leo Scienza genannt wird. Der in der Offensive flexibel einsetzbare Brasilianer spielt eine richtig starke Serie. Seine Zahlen: 24 Spiele, sieben Tore, neun Vorlagen! Eine zweifellos starke Bilanz des Ex-Schalkers, der zwischen 2020 und 2022 - er kam vom schwedischen Klub Fanna BK nach Gelsenkirchen - für die U23 des FC Schalke 04 spielte und in 59 Begegnungen 15 Tore sowie 17 Vorlagen für S04 II verbuchte. Im Sommer 2022 ging es für den 25-Jährigen zum 1. FC Magdeburg. Hier lief es nicht so gut - elf Partien, kein Tor, keine Vorlage. Es folgte ein Jahr später der Wechsel an die Donau zum SSV Ulm - und hier liefert der Künstler vom Zuckerhut ab. Nun stehen Zweitligisten Schlange: Laut "Bild" sind der 1. FC Nürnberg, der 1. FC Kaiserslautern, der Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC an Scienza, der in Ulm einen Vertrag bis zum Sommer 2025 besitzt, interessiert. Zudem: auch Schalke soll an einer Rückkehr Interesse bekunden - diesmal für die Zweitliga-Mannschaft. Und Ulms aktuelle Drittliga-Konkurrenten TSV 1860 München und SV Sandhausen sollen ebenfalls an Scienza dran sein. Jedoch ist ein Wechsel innerhalb der 3. Liga schwer vorstellbar. Scienza hat in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er die 3. Liga kann und für mehr berufen ist. Die 2. Bundesliga sollte der nächste, nach dem Intermezzo in Magdeburg, logische Schritt für den Südamerikaner sein - vielleicht auch im Trikot des SSV Ulm 1846. Denn aktuell stehen die "Spatzen" auf einem Aufstiegsrang. Sollte Ulm hochgehen, könnte Scienza bleiben. Darauf werden wohl auch alle SSV-Verantwortlichen und - Fans hoffen.

