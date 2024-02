Beim MSV Duisburg durfte sich am Dienstag erstmals ein Talent aus der U19 im Profitraining zeigen.

Der MSV Duisburg hat eine ungewöhnliche lange Vorbereitungszeit auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmunds U23. Zwischen der Niederlage (1:3) bei Preußen Münster am vergangenen Freitag und dem Revierduell mit den BVB-Talenten am Sonntag (3. März, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) liegen ganze neun Tage.

Das bietet Trainer Boris Schommers die Gelegenheit, Dinge im Training auszuprobieren - und Talente aus der U19 eine Plattform bei den Profis zu geben. Am Dienstag nahm erstmalig Simon Symalla an der Einheit des MSV-Coaches teil.

Der 19-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und wechselte im vergangenen Sommer von Rot-Weiß Oberhausen nach Meiderich. Bei den A-Junioren gehört Symalla zum Stammpersonal. Drei Tore und drei Vorlagen gelangen ihm in 14 Einsätzen in der U19-Bundesliga West.

Ebenso spielte Stevan Tasic am Dienstag bei den Profis vor. Eine Premiere war das nicht für den jungen Innenverteidiger. Der 18 Jahre alte Deutsch-Serbe stand sogar schon unter Wettkampfbedingungen für den MSV auf dem Rasen. Im vergangenen Herbst kam er beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen den VfL Osnabrück zum Einsatz. Im U19-Team ist Tasic absolut gesetzt.

Seine Hinzunahme könnte auch eine Reaktion auf den Ausfall von Joshua Bitter sein. Der Verteidiger fällt gegen den BVB und in der folgenden Woche bei der SpVgg Unterhaching aus, da er sich gegen Preußen Münster einen Platzverweis einhandelte. Als Ersatz für Bitter dürfte in erster Linie aber Marvin Senger infrage kommen.

Zudem mischte Nachwuchskeeper Fotios Adamidis aus der U19 am Dienstag mit. Marvin Bakalorz, Pascal Köpke und Hamza Anhari spulten derweil ein individuelles Programm ab. Gegen den BVB gilt es für Duisburg, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht noch größer werden zu lassen oder bestenfalls zu verkürzen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand vor dem 28. Spieltag.