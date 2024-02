Beim SC Preußen Münster läuft es zuletzt wie geschmiert. Plötzlich fliegen die Adler Richtung 2. Bundesliga. Nun verlängerte ein wichtiger Spieler seinen Vertrag.

Sportlich läuft es für den SC Preußen Münster aktuell herausragend. Der Aufsteiger befindet sich nach einer tollen Serie ohne Niederlage im Aufstiegskampf der 3. Liga.

Einer der Garanten für die starken Leistungen der Münsteraner und nur einem verlorenen Spiel aus den letzten 14 Begegnungen ist Niko Koulis. Preußen und Koulis: Das scheint eine reine Erfolgsgeschichte zu sein.

In seinem ersten Jahr an der Hammer Straße stiegen die Adlerträger auf und Koulis war ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. In der 3. Liga hat der 24-Jährige nochmal einen Entwicklungsschritt genommen und ist fester Bestandteil der Preußen-Defensive.

Ob Dreier- oder Viererkette, wenn der gebürtige Berliner einsatzbereit war, spielte er in den letzten Wochen und entwickelte dabei auch mehr Torgefahr - seine Bilanz: 25 Spiele, vier Tore!

Niko Koulis: "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Der Club hat einen klaren Plan und ist sehr ambitioniert – so wie ich auch. Ich will auch weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass wir maximal erfolgreich sind und in der Zukunft etwas aufbauen“, betont Niko Koulis, der zu seinen Beweggründen sagt: „Die Stadt, der Verein, das Umfeld, aber auch das Vertrauen und die Chancen, die ich bekomme, das alles hat den Ausschlag für mich gegeben. Es passt hier einfach vieles zusammen. Dazu macht es extrem viel Spaß mit den Fans, die uns überall unterstützen. Und das auch in Phasen, wo die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Wir wollen den Leuten dann einfach möglichst viel zurückgeben. Jetzt und auch in Zukunft."

Im Westschlager gegen Essen traf er, darauf die Woche in Mannheim, später noch in Lübeck. Jetzt hat er den nächsten Treffer gelandet: Der Rechtsfuß hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird auch in Zukunft den Adler auf der Brust tragen.

"Wir freuen uns total, dass unser gemeinsamer Weg weitegeht. Seit Niko bei uns ist, hat er kontinuierlich eine starke Entwicklung genommen und das in dieser Saison Woche für Woche mit starken Leistungen unter Beweis gestellt. Dazu passt er als Typ wunderbar in die Mannschaft und auch in die Stadt Münster. Für uns war die vorzeitige Verlängerung daher ein logischer Schritt und wir sind sehr glücklich, dass Niko es genauso sieht", sagt Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim Adlerclub, zur Verlängerung des Leistungsträgers.

Koulis wurde in der Jugend in seiner Heimatstadt bei Hertha Zehlendorf und Tennis Borussia Berlin ausgebildet, wechselte erst zur U23 zu Hertha BSC. Nach zwei Jahren beim Hauptstadtclub zog es ihn in den Norden in die Zweitvertretung von Holstein Kiel. Auch dort blieb er zwei Jahre, bevor er nach Münster kam.