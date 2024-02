3. Liga: Hallescher FC mit Big Points - MSV wieder fünf Punkte hinter rettendem Platz

Während der VfB Lübeck Richtung Regionalliga taumelt, feiert der Hallesche FC wichtige Punkte, die dem MSV Duisburg weh tun.

Im Kellerduell der 3. Liga hat der Hallesche FC ein dickes Lebenszeichen gesendet. Gegen den VfB Lübeck setzte sich Halle zu Hause mit 2:0 durch.

Das hat auch Auswirkungen auf den MSV Duisburg, der nach zwei Siegen in Serie auf zwei Punkte am ersten Abstiegsrang dran war. Nach der Niederlage am Freitag bei Preußen Münster und dem Halle-Dreier sind es nun wieder fünf Punkte, die die Zebras aufholen müssen in den verbleibenden elf Begegnungen.

Entscheidend am Sonntag im Abstiegsduell: Ein früher Doppelpack in der Startphase. Nach 16 Minuten gab es ein Foul an Tunay Deniz, den fälligen Strafstoß verwandelte Jonas Nietfeld zum 1:0. Eine Minute später war es Deniz selber, der das schnelle 2:0 folgen ließ.

In der Folge ließen beide Teams gute Möglichkeiten ungenutzt. 14 Minuten vor dem Ende dann die Entscheidung. Timur Gayret traf nach Vorarbeit von Tarsis Bonga zum 3:0 für Halle. fast hätte es auch das 4:0 gegeben, doch kurz vor dem Ende hielt Lübeck-Torwart Philipp Klewin einen Elfmeter von Dominic Baumann.

Für den VfB war es bereits die dritte Pleite in Serie - und eine ganz bittere. Denn der Abstand auf das rettende Ufer wuchs durch die Niederlage auf sechs Zähler. Neben dem SC Freiburg II, der bereits für die Regionalliga planen kann, hat Lübeck die schlechtesten Karten im Rennen um den Klassenerhalt.

Weiter geht es für Halle am Samstag (2. März, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Der VfB Lübeck spielt zeitgleich zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken.

So spielten der Hallesche FC und der VfB Lübeck

Halle:Schulze - Eitschberger (80. Halangk), Landgraf, Nietfeld, Hug - Lofolomo, Deniz, Gayret (80. Berko ) - Halimi (89. Wolf), Baumann (89. Skenderovic), Bonga. - Trainer: Ristic

Lübeck:Klewin - Sommer, Kastenhofer, Löhden, Velasco (81. Egerer) - Taffertshofer (81. Akano), Boland - Breier (67. Beleme), Herzog (67. Hauptmann), Farrona Pulido - Schneider. - Trainer: Schnorrenberg

Tore: 1:0 Nietfeld (16.), 2:0 Deniz (17.), 3:0 Gayret (76.)

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Husen)

Zuschauer: 8000