Der MSV Duisburg muss weiterhin auf einige verletzte Spieler verzichten. Vor dem Spiel in Münster berichtete Trainer Boris Schommers über den Stand im Lazarett.

Vor dem Gang am Freitag (23. Februar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Preußen Münster gab Boris Schommers, Trainer des MSV Duisburg, einen Einblick, wie es um die aktuell fehlenden Spieler steht - für Alexander Esswein, der ganz und gar nicht fehlt, sondern in Topform ist, gab es ein Sonderlob.

Boris Schommers über...

... die drei Winterzugänge: "Daniel Ginczek, Ahmet Engin und auch Erik Zenga haben uns verstärkt. Wir sind mit den Jungs zufrieden."

... Erik Zenga, der zuletzt gegen Viktoria Köln stark spielte: "Wir haben uns zum Ende des Transferfensters überlegt, wo wir uns nochmal verstärken können. Wir sind darauf gekommen, dass uns auf der Sechser-Position noch ein Spieler guttun würde. Wenn man weiter denkt, konnte das passieren, was jetzt eingetroffen ist. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit Erik da jemanden für uns gewinnen konnten. Seine Persönlichkeit und Präsenz auf dem Platz haben uns überzeugt. Er kann uns sofort weiterhelfen, auch wenn er physisch noch Nachholbedarf hat. Da werden wir ihm aber helfen. Aber hier muss man auch schauen und nicht vergessen, dass er sehr lange keinen Wettkampf bestritten hat. Das müssen wir alles bei seinen Einsätzen berücksichtigen."

... den ebenfalls zuletzt starken Alexander Esswein: "Seine Form ist super erfreulich. Er hat ab dem ersten Tag der Wintervorbereitung ein anderes Gesicht gezeigt. Er ist wohl in der Pause auch in sich gegangen und hat sich hinterfragt. Es war für mich sehr erfreulich zu sehen, wie er zurückgekommen ist und sich vorgenommen hatte in jedem Training Vollgas zu geben. Er war zuletzt einer der Besten."

... Pascal Köpke: "Er trainiert komplett mit der Mannschaft mit. Wir müssen schauen, dass wir da nicht überdrehen. Wir sind mit ihm jetzt in der zweiten Trainingswoche.

... Chinedu Ekene: "Da kann ich ganz schwer etwas sagen. Er ist in der Reha und war noch nicht im individuellen Training vor Ort. Die Reha läuft gut, aber er ist einige Wochen entfernt, um hier wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen."

... Niclas Sterlin: "Niclas Stierlin hat zuletzt individuell trainiert. Er ist jetzt wieder zurück im Mannschaftstraining. Es sieht bei ihm gut aus. Wir werden aber kein Risiko bei ihm eingehen und kurzfristig entscheiden, ob er in Münster zum Kader gehören wird."

... Marvin Bakalorz: "Er ist wieder im Lauftraining. Das ist schon einmal ein erster Schritt. Ich hoffe, dass es für ihn kontinuierlich aufwärts geht."

... Kolja Pusch: "Er wird uns wegen einer Atemwegsinfektion in Münster definitiv nicht zur Verfügung stehen."