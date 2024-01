Kurz vor Schließung des Wintertransferfensters hat der FC Ingolstadt den dänischen Mittelstürmer Sebastian Gronning unter Vertrag genommen.

Der 1,88 Meter große Offensivakteur lief zuletzt in der spanischen Primera Federación für den CD Castellón auf. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Am Mittwoch, 31. Januar, wird der 26-Jährige erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren und sich auf das Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden (Sonntag, 4. Februar, 13.30 Uhr) vorbereiten.

"Die Gespräche, die wir im Vorfeld mit Sebastian Grønning geführt haben, waren durchweg positiv. Zudem passt er sehr gut in unser gesuchtes Profil. Wir sind davon überzeugt, dass Sebastian eine Bereicherung für unser Team darstellt und wir durch seine Verpflichtung noch weitere Optionen im Angriffsspiel haben", erklärt FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Nach zwischenzeitlichen Stationen beim Hobro IK und Skive IK schloss sichzur Saison 2020/21 Viborg FF an. Im Dress der Grün-Weißen zeichnete sich Grønning in 30 Partien für 23 Tore verantwortlich, wurde als Torschützenkönig ausgezeichnet und feierte schließlich im Sommer 2021 die dänische Zweitliga-Meisterschaft.

In der darauffolgenden Winterpause wurde der Stürmer in die höchste Spielklasse Südkoreas transferiert. Nach einem halbjährigen Intermezzo bei Suwon Samsung Bluewings unterschrieb der Offensivspieler beim Aarhus GF, von wo aus er im Januar 2023 zum griechischen Erstligisten OFI Kreta stieß. Seit August 2023 trat er für den spanischen Drittligisten CD Castellón gegen den Ball – was nun bei den Schwarz-Roten fortgesetzt werden soll.