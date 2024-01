Bittere Nachrichten für den FC Viktoria Köln: Für einen Stammspieler ist die Saison aufgrund einer schweren Verletzung gelaufen.

Das ist bitter! Donny Bogicevic wird Viktoria Köln in der Spielzeit 2023/2024 nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Offensivspieler zog sich einen Syndesmosebandriss zu und fällt einige Monate aus.

Der 22-Jährige, der in dieser Saison in 17 Spielen vier Tore erzielte, gehört zu den Eckpfeilern im Team von Trainer Olaf Janßen. Ein großer Verlust für die Kölner. Zuletzt stand Bogicevic, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, sogar unter Beobachtung des FC Schalke 04 - RevierSport berichtete.

Nun müssen die Kölner bis Donnerstag (1. Februar, 18 Uhr) - Schließung des Winter-Transferfensters - Ausschau nach einem möglichen Bogicevic-Ersatz halten. Denn mit Niklas May und Bryan Henning fallen zwei weitere nominelle Stammspieler noch lange aus.

"Es ist ja schon so, dass wir noch nicht komplett unten raus sind. Und durch die Verletzung von Bogicevic kommt jetzt noch einmal eine ganz andere Dynamik rein. Wir haben den Markt im Auge und machen unsere Hausaufgaben", wird Viktoria-Sportchef Stephan Küsters im "Kölner Stadt-Anzeiger" zitiert.

Kölns Trainer Janßen äußerte sich indes auch zu einem möglichen Verkauf von Neun-Tore-Mann Luca Marseiler. Dieser hatte zuletzt noch seinen Wechselwunsch zu einem Zweitligisten, wohl zum 1. FC Nürnberg, geäußert. 300.000 Euro an Ablöse sind hier im Gespräch.

Janßen: "Durch die schwere Verletzung von Donny würde ein Abgang von Luca ja doppelt schwer wiegen. Abgesehen davon weiß er auch, was er der Mannschaft zu verdanken hat. Ich hoffe natürlich, dass er bleibt."

Für die Viktoria geht es am kommenden Wochenende (samstag, 3. Februar, 16.30 Uhr) auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Ein wichtiges Duell. Denn die Ostwestfalen rangieren aktuell vier Punkte hinter der Viktoria. Bei einem Sieg wären sie an den Kölnern dran und würden diese in den Abstiegskampf hereinziehen. Sollte die Viktoria einen Dreier landen, hätte die Janßen-Mannschaft erst einmal Ruhe vor der Abstiegszone.