Ein echter Kracher für die Regionalliga Bayern: Der FV Illertissen sichert sich vom SSV Ulm 1846 Fußball geballte Drittligaerfahrung für die Offensive.

Tobias Rühle hat noch nicht genug. Der 32-jährige Stürmer verlässt den Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball und schließt sich Regionalliga-Bayern-Vertreter FV Illertissen an. Für Rühle ein naheliegender Transfer, wohnt er doch in Illertissen, wie die Bayern auf ihrer Internetseite verrieten. "Servus FVI-Fans! Ich freue mich, hier zu sein und auf die gemeinsame Zeit, die hoffentlich erfolgreich wird. Ich freue mich, euch hier im Stadion begrüßen zu dürfen", wird er dort zitiert.

Der FVI wird in der Regionalliga Bayern auch mit der Rühle-Verpflichtung aber wohl nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Zwar ist Illertissen Sechster, hat jedoch satte 21 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Würzburger Kickers.

Ex-Preuße Rühle mit emotionalen Worten an den SSV Ulm 1846 Fußball

Ganz anders Rühles Ex-Klub aus Ulm, der in der 3. Liga Relegationsplatz drei belegt. Für Rühle war dabei aber zuletzt kaum noch Platz. All seine 13 Einsätze starteten von der Ersatzbank aus. Dennoch traf der 32-Jährige dreimal. "Für mich persönlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen, ich möchte die letzten paar Jahre im Fußball so viel wie möglich auf dem Platz stehen und gleichzeitig mehr Zeit für das Berufliche haben. Ich bin als Spieler gekommen und gehe als Fan. Einmal Ulmer, immer Ulmer", wird Rühle zum Abschied vom SSV Ulm 1846 Fußball zitiert.

In der 3. Liga und auch in Nordrhein-Westfalen hat Rühle in der Vergangenheit bereits seine Visitenkarte hinterlassen. So spielte er von 2016 bis 2020 für den KFC Uerdingen und Preußen Münster. In 273 Drittligaspielen erzielte Rühle 22 Tore und bereitete 38 weitere Treffer vor. Auch in der Regionalliga Südwest hat er im Trikot von Sonnenhof Großaspach und eben den Ulmern Eindruck hinterlassen, traf in 112 Spielen 35 Mal (34 Vorlagen).

Mit den Ulmern feierte er im vergangenen Sommer den Drittliga-Aufstieg. "Wir haben zusammen zweimal den Pokal gewonnen und sind nach so vielen Jahren endlich wieder in den Profifußball aufgestiegen. Es macht mich sehr stolz, ein Teil davon gewesen zu sein. Es war die schönste Zeit, die ich je im Fußball hatte und die ich nie vergessen werde." Nun will er in der Regionalliga Bayern nachlegen.