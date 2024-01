Drittligist MSV Duisburg ist am Samstag zu Gast bei 1860 München. So sieht die Personallage vor dem Traditionsduell aus.

Das neue Fußballjahr 2024 startet für den MSV Duisburg sofort mit einem immens wichtigen Spiel. Klar: In der prekären Lage, in der sich die Zebras befinden, ist jede Partie wichtig, aber direkte Duelle haben nochmal eine ganz besondere Bedeutung.

Genau so ein direktes Duell ist das kommende Auswärtsspiel bei 1860 München am Samstagnachmittag (20. Januar, 16.30 Uhr). Duisburg ist mit 16 Punkten Vorletzter und könnte den Rückstand auf die Münchner Löwen mit einem Sieg auf einen Zähler verkürzen (1860 hat noch das Spiel gegen RWE in der Hinterhand).

Es besteht also die Möglichkeit, den Abstiegskampf noch spannender zu gestalten. Zu diesem Spiel wird Duisburg von 900 Fans begleitet. Damit sind alle Karten vergriffen.

MSV-Trainer Boris Schommers weiß um die Wichtigkeit dieser Begegnung: "Es ist uns sehr bewusst, wo wir stehen. Wir sind vier Punkte hinter 1860 München, die auf dem Platz stehen, wo wir gerne hin wollen und am Ende der Saison sein müssen. Danach spielen wir sofort gegen Halle. Das sind zwei brisante Spiele, wo wir definitiv punkten müssen. Ob es dann zwei, drei, vier oder sechs Punkte sind, das werden wir sehen. Fakt ist, wir müssen in beiden Spielen punkten. Man merkt, dass die Jungs heiß darauf sind, dass es endlich wieder in der Liga losgeht."

Zum kommenden Gegner, der mit Argirios Giannikis einen neuen Coach an der Seitenlinie hat, sagt der 44-Jährige: "Der Kollege ist erst seit acht oder neun Tagen da, hat aber sicherlich seine eigenen Vorstellungen. Wenn man sich die Ergebnisse vor der Winterpause angeschaut hat, waren sie unzufriedenstellend für 1860 München. Es ist eine Wundertüte, die auf uns zukommt. Wir versuchen uns bestmöglich auf die verschiedenen Szenarien vorzubereiten, wollen uns aber hauptsächlich auf uns fokussieren."

Personell kann der Coach nicht aus dem Vollen schöpfen: Insgesamt sechs Akteure stehen nicht zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten Pascal Köpke, Chinedu Ekene und Dennis Smarsch werden auch Benjamin Girth (Grippe), Marvin Bakalorz (Knieverletzung, noch keine genaue Diagnose) und Caspar Jander (Gelbsperre) nicht zur Verfügung stehen.

Dafür meldeten sich Kapitän Sebastian Mai und Abwehrspieler Marvin Knoll wieder zurück. Beide konnten in dieser Woche uneingeschränkt am Mannschaftstraining teilnehmen. Mai ist von einer Grippe genesen, Knoll hat seinen Muskelfaserriss (Leiste) auskuriert.