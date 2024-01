MSV Duisburg: Neuer Verwaltungsratschef - diesen Treffer wählen die Fans zum Tor des Jahres

Der Verwaltungsrat des MSV Duisburg hat einen neuen Vorsitzenden. Derweil wählten die Fans der Zebras ihr Tor des Jahres.

Der MSV Duisburg geht mit einem neuen Verwaltungsratsvorsitzenden ins neue Jahr. Künftig steht Martin Sprung an der Spitze des Gremiums. Er wurde in der ersten Sitzung des 2024 gewählt und folgt auf Dirk Recke, der bereits angekündigt hatte, aus beruflichen Gründen kürzertreten zu müssen. Recke bleibt weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats.

Der Neu-Vorsitzende Sprung ist seit 2023 Teil des Verwaltungsrats und unter anderem auch stellvertretender Vorsitzender des MSV-Dachvereins. Dieter Düster (stv. Vorsitzender), Darius Dincklage, Alessio Vigna und Justin Rohloff komplettieren den Verwaltungsrat weiterhin.

Derweil konnten die Fans der Zebras in den vergangenen Tagen über ihr Tor des Jahres abstimmen. Am Montag teilte der Verein das Ergebnis mit: Der Treffer von Marvin Knoll aus dem Heimspiel gegen den SC Freiburg II zum Jahresabschluss landete auf dem ersten Platz.

Beim wichtigen 4:2-Sieg gegen das Schlusslicht stellte Knoll den Endstand her, indem er einen direkten Freistoß verwandelte. Der Defensivspieler entschied sich für die Brechstangen-Variante und drosch den Ball von der Strafraumkante aus mit dem Vollspann in die Maschen. In der Schlussphase wurde Knoll dann noch zum Helden, als er trotz Verletzung auf die Zähne biss und durchspielte, da die Duisburger keine Wechselmöglichkeiten mehr hatten.

Zur Auswahl standen neben dem Knoll-Hammer auch Treffer von Caspar Jander (2), Moritz Stoppelkamp, Julian Hettwer, Rolf Feltscher, Jonas Michelbrink, Marvin Senger, Niclas Stierlin sowie Thomas Pledl. Doch der Freistoß von Knoll gefiel den Fans offenbar am besten.

Auch bei den Bundesliga-Frauen wurde das beste Tor aus 2023 gesucht. Hier gewann ebenfalls ein Treffer aus einem Spiel gegen den SC Freiburg. Und zwar der von Toni Halverkamps, die die gegnerische Torhüterin mit einer Bogenlampe von der rechten Außenbahn - aus gut 40 Metern - überraschte.