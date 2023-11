3. Liga: Markus Krebs mit Benefiz-Show für den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg kann jede Hilfe gebrauchen. Comedian Markus Krebs plant eine Benefiz-Show für die Zebras.

Der MSV Duisburg befindet sich in der 3. Liga in einer bedrohlichen Lage. Letzter, der Abstieg in die Regionalliga droht, sechs Punkte beträgt der Abstand bereits auf das rettende Ufer. Nebenbei drückt beim MSV auch finanziell der Schuh.

Im Winter müssen aber trotzdem neue Spieler verpflichtet werden, um die Wende zu schaffen. Zudem soll ein Nachfolger für den beurlaubten Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp her, auch das kostet.

Daher muss der MSV frisches Geld akquirieren. Einer, der dabei helfen will, ist der 53-jährige Comedian Markus Krebs.

Der bekennende MSV-Fan plant daher am Mittwochabend (10. Januar 2024, 19:30 Uhr) eine Benefiz-Show für die Zebras. Und zwar im Flic-Flac-Zelt unter dem Motto „Schenkelklopfen für den MSV“. Als Mitorganisator fungiert MSV-Vorstandsmitglied Uwe Struck (Chef der Struck Events GmbH).

Ab Mittwoch, 15. November, sind Tickets zu 19,02 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Zudem gibt es limitierte Supporter-Tickets zu 1902 Euro (einschließlich Buffet und einem Treffen mit Markus Krebs). Beginn am 10. Januar ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

„Wir hätten die Show von Markus Krebs auch gerne im MSV-Stadion der Stadt Duisburg präsentiert, aber das ist leider technisch nicht umsetzbar und auch die falsche Jahreszeit“, erklärt Vorstandsmitglied und Mitorganisator Uwe Struck.

Wer dem MSV noch intensiver unter die Arme greifen möchte, hat die Möglichkeit, für 1.902,00 Euro limitierte Supporter VIP-Tickets inklusive Buffett, Getränke und einem Meet and Greet mit Markus Krebs zu erwerben. Der gesamte Erlös geht an den MSV Duisburg.

Ein Beispiel, was Sie an diesem Abend erwarten könnte. Wenn Krebs sein Witze-Feuerwerk abbrennt, könnte auch dieser dabei sei.

Ein Arzt sagt zu nem Künstler. Du lebst nur noch fünf Monate. Und der Künstler fragt. Wovon?