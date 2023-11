MSV Duisburg: Vor Krisengipfel in Mannheim - so sieht die Personallage aus

SV Waldhof Mannheim 13:30 MSV Duisburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der MSV Duisburg wird sich am Samstag auf dem Weg nach Baden-Württemberg machen. Am Sonntag (5. November, 13.30 Uhr) steht der Krisengipfel beim SV Waldhof Mannheim an.

Stand Freitag, 3. November 2023, werden 400 Fans den MSV Duisburg zum Auswärtsspiel zum SV Waldhof Mannheim begleiten. Der Tabellen-17. empfängt das Schlusslicht der Liga. Trainer Boris Schommers will den Anhängern der Zebras endlich wieder einen Grund zum Jubeln geben. Denn seine ersten drei Begegnungen als MSV-Coach - 0:1 beim KFC Uerdingen, 0:1 gegen Bielefeld und 1:2 gegen Rot-Weiss Essen - gingen in die Hose. "Beide Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen die gleiche Leistung wie gegen Essen auf den Platz bringen. Wir haben eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung gezeigt. 10:2 Ecken, mehr Torchancen, größere Laufleistung - die Zahlen haben gegen Essen für uns gesprochen. Doch die wichtigste Zahl, das Ergebnis, war nicht auf unserer Seite. Leider standen wir mit leeren Händen da. Gegen Mannheim müssen wir mit der gleichen Einstellung und der selben Leidenschaft auflaufen und am Ende etwas Zählbares nach Duisburg mitnehmen", betont Schommers. Bei diesem Unternehmen werden dem Duisburger Trainer Dennis Smarsch, Pascal Köpke, Marvin Bakalorz und Niklas Kölle nicht zur Verfügung stehen. Hinter den Einsätzen von Kolja Pusch und Tim Köther stehen noch Fragezeichen. Ganz unabhängig von der Personallage kündigt Schommers für das Mannheim-Spiel im Vergleich zur RWE-Partie personelle Wechsel an. Er sagte auf der Pressekonferenz: "Wir haben da unseren Weg noch nicht gefunden, es wird auch durch die Ausfälle Veränderungen geben müssen. Wir schauen genau hin, wer im Trainingsbetrieb alles abruft. Es ist aber auch nicht so, dass jemand nicht mitzieht. Die Intensität und Leidenschaft im Training hat sich erhöht. Jeder weiß, wo wir stehen und jeder hat die Situation verstanden." Eines konnte Schommers bezüglich der Mannschaftsaufstellung verraten: Dass Kapitän Sebastian Mai mal wieder als Stürmer auflaufen könnte, schloss er aus. "In erster Linie ist er der Abwehrchef, in zweiter Linie wissen wir auch, dass wir ihn nach vorne ziehen können. Er wird aber gegen Mannheim in der Innenverteidigung spielen", erklärt Schommers.

