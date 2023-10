MSV Duisburg: Vor RWE-Derby - Gellende Pfiffe, Hoffnungsträger Thomas Pledl

Der MSV Duisburg geht als Tabellenletzter ins Derby gegen Rot-Weiss Essen. Thomas Pledl kehrte gegen Arminia Bielefeld (0:1) nach zweimonatiger Verletzungspause zurück.

Unmittelbar nach seiner Einwechslung 26 Minuten vor Schluss war sofort zu erkennen: Kreativspieler Thomas Pledl hat dem MSV Duisburg in den vergangenen zwei Monaten wegen seiner Schulterverletzung an allen Ecken und Enden gefehlt. Gegen Bielefeld (0:1) brachte der ehemalige Bundesligaspieler sofort Schwung rein und vergab mit einem Fallrückzieher eine der wenigen Chancen der Zebras im Duell gegen den Absteiger aus der zweiten Liga. Ansonsten enttäuschte die Offensivabteilung auf ganzer Linie.

„Es war ein gutes Gefühl, gerade zuhause. Auch wenn man sich nach acht langen Wochen natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Wir müssen uns alle noch an den neuen Trainer und sein System gewöhnen. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft schnell wieder weiterhelfen kann“, sagte Pledl nach seiner Rückkehr.

In den zehn Tagen der noch jungen Amtszeit von Boris Schommers nahm der Routinier komplett am Mannschaftstraining teil und dürfte im Heimderby gegen RWE am kommenden Samstag wieder ein Kandidat für die Startelf sein. „Ihm fehlen noch ein paar Körner und die Abstimmung mit der Mannschaft. Aber ich bin froh, dass er gesund zurück ist“, sagte Schommers.

Doch der MSV-Trainer wollte nicht zu sehr über einzelne Namen sprechen. Viel mehr ärgerte sich der neue Mann an der Seitenlinie darüber, dass sich seine Mannschaft gegen einen direkten Konkurrenten nur zwei Torchancen erspielen konnte.





„Wir haben kompakt verteidigt und wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit wollte Bielefeld uns rauslocken“, erkannte Schommers. Tim Köther am zweiten Pfosten und Rolf Feltscher per Kopf vergaben noch die aussichtsreichsten Möglichkeiten. Nach einem Foul an Sebastian Mai hätte es zudem im zweiten Durchgang noch einen Elfmeter für die Zebras geben müssen.

Schommers: „Das Glück haben wir aktuell nicht und müssen wir uns erarbeiten. Wir haben gegen eine starke Mannschaft nur zweieinhalb Torchancen zugelassen, aber selbst auch bisher nur sieben Tore geschossen. Das müssen wir zeitnah hinbekommen und die Abläufe verbessern.“

Die Frustration sei im Vergleich zum peinlichen Aus im Niederrheinpokal gegen Uerdingen wesentlich geringer gewesen. „Das kann jeder anders sehen. Aber ich kann den Jungs in Sachen Leidenschaft und Wille keinen Vorwurf machen. Sie haben bis zur letzten Minute gefightet. Dass spielerisch nicht alles klappt, war vorher klar. Aber einen Punkt hätten wir uns erarbeiten können“, so Schommers.

Leidenschaft und Wille sind das Minimum, das es braucht, um am kommenden Wochenende im Derby bestehen zu können. Dann empfängt der Tabellenletzte Rot-Weiss Essen (Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr, RS-Liveticker).