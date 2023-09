MSV Duisburg: Historisch schwacher Start - so sieht das Personal vor Dortmund aus

So schlecht wie jetzt ist der MSV Duisburg noch nie in eine Drittliga-Saison gestartet. Beim Spiel gegen Borussia Dortmund II fehlt Kolja Pusch weiterhin.

Meisterschaft, Fast-Aufstieg, Fast-Abstieg - der MSV Duisburg hat in der 3. Liga schon einiges durchgemacht.

Trotzdem erleben die Fans der Zebras aktuell eine traurige Premiere: So schlecht wie in der neuen Runde ist der Verein in den vorigen sieben Saisons in dieser Spielklasse noch nie gestartet.

Mickrige drei Punkte sammelte das noch sieglose Schlusslicht der Liga an den ersten sieben Spieltagen. Viele Teams mit einer ähnlichen Ausbeute zu diesem Zeitpunkt mussten die Liga in den vergangenen Jahren verlassen, nur vier Mannschaften mit höchstens drei Zählern nach sieben Spieltagen gelang am Ende noch die Rettung.

Als jüngster Mutmacher dient Erzgebirge Aue im letzten Jahr. Die Sachsen mussten sogar bis zum zehnten Spieltag auf den ersten Sieg warten. Der Klassenerhalt gelang trotzdem vorzeitig.

Solange wollen die Duisburger logischerweise nicht warten. "Wir müssen jetzt in Dortmund die Kurve bekomme", fordert Trainer Engin Vural vor dem Gastspiel bei der U23 des BVB am Mittwochabend (19 Uhr, RS-Liveticker).

Beim Debüt des bisherigen U19-Coaches, der vergangene Woche von Torsten Ziegner übernahm, blieb der erhoffte Effekt noch aus - zumindest mit Blick auf das Ergebnis. Mit 0:2 unterlag der MSV bei Viktoria Köln.

Mit einem Sieg im nächsten NRW-Duell gegen Dortmund II hätte Vural sicherlich ein schlagkräftiges Argument für eine Daueranstellung als Cheftrainer auf seiner Seite.

Verzichten muss der 38-Jährige allerdings weiterhin auf Kolja Pusch. Nach seinen Adduktorenbeschwerden wird der Mittelfeldmann zum vierten Mal in Folge fehlen, immerhin trainiert Pusch inzwischen wieder.

Und auch sonst ändert sich nichts an der Personallage bei den Meiderichern. Wie schon gegen Köln fehlen auch Alexander Esswein (Daumenbruch) und Ersatzkeeper Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme) sowie die länger Verletzten Thomas Pledl und Niklas Kölle (beide Schulterverletzung).

Für den MSV ist es insgesamt das fünfte Gastspiel bei der Reserve der Borussen. Positive Erfahrungen im Stadion Rote Erde blieben bislang die Ausnahme: Einem Sieg stehen vier Niederlagen gegenüber.