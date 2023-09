RWE: Dabrowski vor Ulm - "Wünsche mir, dass wir den nächsten Schritt gehen"

Rot-Weiss Essen reist zum SSV Ulm 1846. Am Sonntag, 24. September, ist RWE ab 13.30 Uhr an der Donau gefragt. Christoph Dabrowski hält große Stücke auf dem Aufsteiger.

Dritter gegen Siebter: Das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 und Rot-Weiss Essen ist am 7. Spieltag der 3. Liga eine Art Spitzenspiel. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Wohl niemand.

Auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski betonte vor der Partie auf der Spieltags-Pressekonferenz, dass die Tabelle mittlerweile eine gewisse Aussagekraft besitzt.

Christoph Dabrowski über...

... das Lazarett: "Thomas Eisfeld, Ekin Celebi, Nils Kaiser und Fabian Rüth fallen weiter aus. Sonst steht mir der komplette Kader zur Verfügung."

... mögliche Wechsel in der Startelf: "Überlegungen hat man immer, wenn allen voran viele Spieler wieder im Training sind und zurückkommen. Felix Bastians genießt bei uns natürlich eine große Wertschätzung und hat eine gewisse Rolle auf und neben dem Platz. Natürlich spielt der Kapitän in der Überlegung der Startelf immer eine Rolle. Wir werden dann am Sonntag sehen, wer beginnt."

... den SSV Ulm 1846: "Die Tabelle lügt nicht und ist aussagekräftig. Die Ulmer sind eine homogene, kompakte Mannschaft. Sie agieren mit viel Leidenschaft und Einsatz. Es wird eine schwere Aufgabe gegen eine kompakten Gegner. Wir haben uns fußballerisch weiterentwickelt und erarbeiten uns in jedem Spiel Chancen. Unser Ziel wird es sein, dass wir von der Intensität und Leidenschaft so auftreten wie zuletzt."

... das Toreschießen: "Wenn man die letzten Spiele sieht, dann haben wir das in der Restverteidigung gut gemacht und wenig zugelassen. Aber das ist auch immer ein schmaler Grad. Gegen Münster hätten wir auch Gegentore kassieren können. Klar ist aber auch, dass wir an unserer Effizienz arbeiten müssen, damit man gar nicht in Rückstand gerät. Wir sind eine Mannschaft, die investieren muss und will. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass wir den nächsten Schritt gehen und die Anzahl der Tore erhöhen. Wir haben Anfang der Woche viele Einheiten gehabt, in dem wir das Spiel mit dem Ball und unser Aufbauspiel versucht haben zu optimieren, Lösungen für das letzte Drittel zu finden. Das sah auch ganz gut aus. Die Offensivspieler müssen sich dann aber auch an Toren messen lassen."