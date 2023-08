Am Sonntag kommt es im Stadion an der Hafenstraße zum 14. Mal in einem Pflichtspiel zum Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue.

Mit einem 1:0-Erfolg über den FC Ingolstadt feierte Erzgebirge Aue einen Start nach Maß in der 3. Liga und hat damit bereits jetzt genau so viele Punkte auf dem Konto wie in der vergangenen Saison nach neun Spieltagen.

Maximilian Thiel erzielte gegen die Schanzer in der 90. Minute das entscheidende Tor und sorgte für großen Jubel im Fanlager der Veilchen. Am kommenden Sonntag (20. August, 19.30 Uhr) steht für Erzgebirge Aue dann die erste Auswärtsaufgabe auf dem Programm - es geht an die Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen. In der letzten Spielzeit kassierte der Drittligist in Essen eine 1:2-Niederlage. Die Gesamtbilanz ist dagegen komplett ausgeglichen.

In 13 Pflichtspielen der beiden Traditionsklubs setzten sich beide Vereine jeweils fünfmal durch und dreimal endete die Partie Unentschieden. Die Spiele waren meist hart umkämpft und knapp - bis auf eine Ausnahme: Im August 2004 siegte Aue in Essen zum Saisonauftakt der 2. Liga deutlich mit 5:1.

Die Statistik von Erzgebirge-Coach Pavel Dotchev gegen Rot-Weiss Essen liest sich dagegen alles andere als positiv: sieben Spiele, zwei Siege und fünf Niederlagen. Egal, ob als Trainer des SC Paderborn oder Rot-Weiß Erfurt - Dotchev konnte noch nie ein Auswärtsspiel an der Hafenstraße erfolgreich gestalten. Alle vier Partien gingen verloren mit einem Torverhältnis von 4:13.

Viele Kaderveränderungen in dieser Saison

Im Sommer gab es bei Erzgebirge Aue einen Umbruch. Mit Dimitrij Nazarov (Kickers Offenbach), Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden), Elias Huth (Jahn Regensburg) und Sam Schreck (Arminia Bielefeld) verlor der Drittligist gleich vier wichtige Stammspieler.

Auf der Gegenseite war Marcel Bär die prominenteste Verpflichtung. Der 31-jährige Stürmer wurde 2021 im Trikot des TSV 1860 München mit 21 Treffern Torschützenkönig in der 3. Liga. Ansonsten verstärkte sich Aue vor allem mit mehreren talentierten Akteuren aus der Regionalliga: Steffen Meuer (23 Jahre), Joshua Schwirten, Sean Seitz und Niko Vukancic (alle 21) wechselten allesamt aus der 4. Liga ins Erzgebirge.

Für die Auswärtspartie bei RWE kann Dotchev personell fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig U19-Talent Finn Hetzsch fällt - Stand 17. August - mit einem Schien- und Wadenbeinbruch sicher aus. Offensivmann Marvin Stefaniak, der gegen Ingolstadt aufgrund privater Gründe im Kader fehlte, steht wieder zur Verfügung.