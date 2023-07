3. Liga: Nach Ex-RWE-Spieler wechselt zweiter ehemaliger MSV-Akteur zu 1860 München

In der 3. Liga hat der TSV 1860 München erneut einen ehemaligen MSV-Spieler verpflichtet. Am 2. Spieltag kommt es schon zum Wiedersehen.

Der TSV 1860 München hat sich in diesem Sommer zum dritten Mal im Revier bedient. Nach Niklas Tarnat (Rot-Weiss Essen) und Marlon Frey (MSV Duisburg) haben die "Löwen" auch Leroy Kwadwo verpflichtet, der wie Frey zuletzt für die Zebras auflief.

Innenverteidiger Kwadwo ist bereits der 14. Zugang für den Traditionsverein in dieser Transferperiode. Die Löwen reagieren damit auch auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Michael Glück und Daniel Winkler.

Der 26-jährige Kwadwo begann seine fußballerische Karriere bei Rot-Weiss Essen und spielte in der Jugend auch für Wattenscheid 09 und Westfalia Herne. Im Herrenbereich debütierte Leroy für die TSG Sprockhövel in der Oberliga Westfalen. Über die Stationen Essen, Schalke und Düsseldorf kam Kwadwo zu den Würzburger Kickers, für die er 25 Spiele in der 3. Liga und nach dem geglückten Aufstieg vier Partien in der 2. Bundesliga bestritt.

In der Saison 2020/21 feierte Kwadwo die Meisterschaft der 3. Liga mit Dynamo Dresden und wechselte anschließend zum MSV Duisburg, für den er 42 Spiele in der 3. Liga absolvierte.

„Ich freue mich ein Teil der Löwen-Familie zu sein“, sagt Kwadwo. „Jetzt kann ich es kaum erwarten hart zu arbeiten um auf dem Platz mit den Jungs und den Fans Spaß zu haben.“

Der 74-malige Drittligaspieler wird mit seiner neuen Mannschaft am Samstag (5. August, 14 Uhr) zuhause gegen Waldhof Mannheim in die neue Saison starten. Am 2. Spieltag (Samstag, 19. August, 14 Uhr) geht es dann für Kwadwo und Frey zurück in die alte Heimat. Denn bereits am 2. Spieltag muss der TSV 1860 München beim MSV antreten.

Die Abgänge des MSV in der Übersicht: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Leroy Kwadwo (1860 München), Marvin Ajani, Lukas Raeder, (alle Ziel unbekannt), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt), Julian Hettwer (BVB II), Vincent Gembalies (SC Paderborn II)