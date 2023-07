3. Liga: Vierter Neuer - MSV Duisburg holt Torwart vom FC St. Pauli

Nach Pascal Köpke hat der MSV Duisburg nun einen weiteren Torwart unter Vertrag genommen.

Der MSV Duisburg hat seinen vierten Transfer getätigt. Diesmal stellten die Zebras einen neuen Keeper vor.

Torwart Dennis Smarsch wechselt ablösefrei vom FC St. Pauli nach Duisburg. Smarsch durchlief von 2010 bis 2018 die Nachwuchsteams von Hertha BSC. In der Saison 2019/20 absolvierte der gebürtige Berliner zwei Bundesliga-Matches für die Hertha.

Ralf Heskamp, Sport-Geschäftsführer des MSV, betont: "Wir hatten bereits im vergangenen Jahr eine Verpflichtung von Dennis in Betracht gezogen und waren in guten Gesprächen mit ihm. Dass es nun geklappt hat, freut uns umso mehr.“

Zusatz von Zebra-Coach Torsten Ziegner: "Dennis hat sich in unseren Gesprächen als guter Typ präsentiert. Ich finde cool, dass wir auf der Torhüter-Position nun einen echten Konkurrenzkampf wie auf allen anderen Positionen haben.“

Die drei Schlussleute entwickeln soll Torwarttrainer Sven Beuckert, der vor der Arbeit mit seinem neuen Trio berichtet: "Dennis hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen in der 1. und 2. Bundesliga gesammelt und dort seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnt unser Torwart-Team sportlich wie auch menschlich absolut an Qualität.“

Schöne Worte, die der neue Mann mit Taten bestätigen möchte. Nach der Unterschrift sagte er: "Ich würde mich selbst als fleißigen Arbeiter beschreiben – in der Regel bin ich der erste, der kommt, und der letzte, der geht. Dieses Malocher-Gen gefällt mir an der Stadt Duisburg und am MSV sehr gut. Beim MSV will ich meine Arbeit und den Fußball genießen.“

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Bis 2024 gebunden: Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter, Kolja Pusch, Pascal Köpke (es gibt eine Option auf eine weitere Saison), Dennis Smarsch

Bis 2025 gebunden: Tobias Fleckstein, Hamza Anhari, Benjamin Girth, Thomas Pledl, Santiago Castaneda

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch (FC St. Pauli)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Marvin Ajani, Lukas Raeder, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt)