Der MSV Duisburg hat einen neuen Stürmer verpflichtet, der kann schon elf Bundesligapartien und 101 Zweitligaspiele vorweisen.

Nach Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies) und Thomas Pledl (Waldhof Mannheim) hat der MSV Duisburg seinen dritten Sommerzugang unter Vertrag genommen.

Stürmer Pascal Köpke wechselt vom 1. FC Nürnberg nach Duisburg und hat für eine Saison unterschrieben. Da der 27-Jährige in der letzten Zweitliga-Saison nur zu sieben Ligaeinsätzen kam, hatte der MSV nun die Chance, den Angreifer zu verpflichten.

Seine beste Zeit in der 2. Bundesliga hatte Köpke im Trikot von Erzgebirge Aue, hier traf er in zwei Jahren 20 Mal. Insgesamt kommt der Sohn von Ex-Nationaltorwart Andreas Köpke auf 101 Zweitligaspiele (25 Tore) und 50 Drittliga-Begegnungen (23 Treffer). zudem auf elf Bundesligaspiele für Hertha BSC.

Ralf Heskamp, Sport-Geschäftsführer des MSV, betont: „Pascal passt mit seinen 27 Jahren perfekt in die Altersstruktur, die wir uns für unseren Kader vorgestellt haben. Als Mittelstürmer, der in den ersten drei Ligen unterwegs war, bringt er zudem eine Menge Erfahrung und Flexibilität mit, die uns in der neuen Spielzeit helfen wird!“





Was auch Duisburgs Trainer Torsten Ziegner hofft, der erklärt: "Pascal hat schon in der zweiten und dritten Liga nachgewiesen, dass er einer Mannschaft sofort weiterhelfen kann. Er hat uns vom ersten Moment an in unseren Gesprächen signalisiert, dass er Bock auf die Aufgabe hat und dass er beweisen möchte, dass er gut genug ist, um einer Mannschaft mit seinen Qualitäten weiterzuhelfen. Pascal ist ein sehr demütiger Mensch und Spieler, der für die Mannschaft hart arbeiten wird.“

Was der Spieler unterstreicht: „Die Gespräche mit Torsten Ziegner und Ralf Heskamp waren von Beginn an super! Ich habe Bock, gemeinsam mit der Mannschaft hier, bei diesem coolen Traditionsverein, anzupacken und etwas zu bewegen.“

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Bis 2024 gebunden: Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter, Kolja Pusch, Pascal Köpke

Bis 2025 gebunden: Tobias Fleckstein, Hamza Anhari, Benjamin Girth, Thomas Pledl, Santiago Castaneda

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Lukas Raeder, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)