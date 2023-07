MSV Duisburg: Rund 2000 Fans bei der Saisoneröffnung – Vereinslegende geehrt

Das Wetter meinte es nicht gut am Samstag. Trotz des Regens war das Vereinsgelände des MSV Duisburg am Familientag gut gefüllt. Die Mannschaft erntete viel Applaus.

Die Euphorie war sicherlich schon mal größer auf einer Saisoneröffnung des MSV Duisburg. Nach zwei Jahren Abstiegskampf und Platz zwölf in der vergangenen Saison ist die Sehnsucht nach Besserung groß. Viele Anhänger wünschen sich für die kommende Spielzeit einen einstelligen Tabellenplatz mit Blick nach oben. Das große Ziel bleibt die Zweitligarückkehr im Jahr 2025.

Der Besucherandrang auf dem Trainingsgelände an der Westender Straße war mit dem der vergangenen Jahre zu vergleichen. Knapp 2000 Fans und damit fast genauso viele wie beim 14:1-Erfolg zum Testspielauftakt in Duissern am Freitagabend waren vor Ort und schauten an den Erlebnis-Stationen der Sponsoren vorbei. Ein Teil davon folgte der Sternfahrt-Aktion und reiste teils längere Strecken mit dem Fahrrad an.

„Die Unterstützung hier ist nicht selbstverständlich“, schwärmte Neuzugang Thomas Pledl. Auch der im März wiedergewählte Präsident Ingo Wald trat mit vielen Anhängern ins Gespräch und machte einen entspannten Eindruck.

Während die Mannschaft am Nachmittag ein Showtraining absolvierte, wurde Caspar Jander noch der Award zum Spieler der abgelaufenen Saison übergeben. Das Duisburger Eigengewächs hat einen hohen Stand bei den Fans und stellte bei der Wahl Mitte Juni sogar den ehemaligen Kapitän Moritz Stoppelkamp in den Schatten.

Award für Jander - Beuckert glaubt an Aufstieg bis 2025

Jander war nicht der Einzige, der eine Ehrung auf dem Familientag erhielt. Auch Torwarttrainer Sven Beuckert wurde für 20 Jahre beim MSV ausgezeichnet. „Es gefällt mir vom ersten Tag. Ich habe immer noch Spaß, mit meiner Mannschaft zu trainieren und jedes Wochenende in die Arena zu kommen“, sagte der ehemalige Keeper.

Beuckert erinnerte sich vor allem an seine Anfänge bei den Zebras zurück. „Damals sind wir in die Bundesliga aufgestiegen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren wieder erfolgreich werden und bis 2025 in die zweite Liga aufsteigen.“