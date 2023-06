VfB Lübeck: 89 Drittligaspiele, 20 Tore, 1,91 Meter groß - Aufsteiger angelt sich diesen Stürmer

Der VfB Lübeck hat einen großgewachsenen Stürmer verpflichtet. Der neue Mann spielte schon in der Vergangenheit für den Drittliga-Aufsteiger.

Am Samstagmorgen, 24. Juni, berichtete RevierSport, dass Cyrill Akono Borussia Dortmund II verlassen und sich dem VfB Lübeck anschließen wird. Am Samstagmittag folgte dann die offizielle Bestätigung des Drittliga-Aufsteigers.

Der 23-jährige Angreifer wechselt von Borussia Dortmund II zurück zum VfB Lübeck, wo er bereits von Januar bis Juni 2021 spielte. Nachdem er seinen Vertrag beim BVB in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst hatte, unterschrieb Akono einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025 bei unseren Grün-Weißen.

Noch im Januar 2023 hatte der BVB eine fünfstellige Ablösesumme Richtung SC Verl überwiesen, damit Akono ein Schwarz-Gelber wird. Doch dieser konnte bei der U23 des deutschen Vize-Meisters nicht überzeugen. Jetzt wagt Akono an der Lohmühle einen Neustart.

"Ich bin schon voller Vorfreude auf Lübeck, auf den VfB und vor allem auf die Lohmühle, die ich in meinem halben Jahr ja leider nie mit Fans erleben durfte. Auf die Atmosphäre bin ich schon sehr gespannt. Ich habe mich damals schon wohl gefühlt und habe nun in den Gesprächen mit Sebastian Harms festgestellt, dass der Verein noch strukturierter und mit einem klaren Plan daran arbeitet, sich dauerhaft im Profifußball zu etablieren. Dazu möchte ich gerne meinen Teil beitragen und die 3. Liga auf keinen Fall mehr nach unten verlassen. Mit Lukas Pfeiffer hatte ich ein vertrauensvolles Verhältnis und freue mich darauf, nun auch unter ihm als Cheftrainer zu arbeiten und in der kommenden Woche mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen", sagt der neue VfB-Angreifer.

Der gebürtige Münsteraner spielte in der Jugend für den SV Südkirchen, VfB Waltrop, Schalke 04 und Preußen Münster, wo er schon als A-Jugend-Bundesliga-Torjäger den Sprung zu den Drittliga-Profis schaffte. 2019 wechselte der 1,91 Meter große Linksfuß zum 1. FSV Mainz 05, von wo er in der Rückrunde 2020/21 zum damaligen Drittligisten VfB ausgeliehen wurde. Es schlossen sich weitere Stationen in der 3. Liga beim SC Verl und Borussia Dortmund II an. Insgesamt bestritt Akono bislang 89 Drittliga-Spiele (20 Tore), davon 16 für unsere Grün-Weißen, sowie 23 Regionalliga-Partien (4 Tore). Ein Länderspiel absolvierte der Angreifer zudem für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

VfB-Sportvorstand Sebastian Harms sagt: "Wir freuen uns sehr, dass Cyrill zu uns kommt. Als sich vor einigen Wochen angedeutet hat, dass die Chance bestehen könnte, Cyrill trotz seines damals noch bestehenden Vertrags zu bekommen, war klar, dass wir alles versuchen wollten, um ihn für uns zu gewinnen. Er kennt den VfB, kennt den Trainer und hat bereits jahrelang bewiesen, dass er in der 3. Liga starke Leistungen zeigen kann. Mit ihm bekommen wir ein ausgewogenes Gesamtpaket auf der Stürmerposition. Er ist schnell, fußballerisch und im Kopfballspiel gut, robust, hat einen variablen, starken Torabschluss und kann im Angriff verschiedene Rollen in unterschiedlichen Systemen ausfüllen. Er passt auch charakterlich ganz vorzüglich in unsere Mannschaft. Er ist mit seinen 23 Jahren zudem noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, sodass wir sicher sehr viel Freude an ihm haben werden."