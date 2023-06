3. Liga: 12 Jahre beim BVB - Mannheim verpflichtet Ex-Dortmunder aus der 2. Bundesliga

Der SV Waldhof Mannheim hat den nächsten Neuzugang vorgestellt. Diesmal handelt es sich um einen Mann aus der 2. Bundesliga.

Der nächste Neuzugang für die Saison 23/24 steht fest: Der SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste von Defensiv-Allrounder Tim Sechelmann gesichert.

Der 24-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga und 3. Liga auf. Für den FCM kommt er insgesamt auf 23 Einsätze - jeweils elf Begegnungen in Liga zwei und drei sowie ein Spiel im DFB-Pokal.

Zuvor durchlief Tim Sechelmann die Jugendabteilung - von 2006 bis 2018 - von Borussia Dortmund, inklusive fünf Einsätzen für die BVB U23-Mannschaft, und sammelte Regionalliga-Erfahrung - 57 Spiele - beim 1. FC Köln II. Sechelmann bringt eine gute Mischung aus Körperlichkeit, Athletik und spielerischer Qualität mit an den Alsenweg. So ist der in Münster geborene Abwehrspieler auf verschiedenen Positionen im Abwehrverbund einsetzbar.

"Wie schon bei Julian Rieckmann freue ich mich sehr darüber, dass sich Tim Sechelmann für unser Angebot entschieden hat. Beides sind Spieler mit guter Intensität, die in der 3. Liga gefragt ist. Tim bringt eine gute Zweikampfstärke, Robustheit und auch eine gute Spieleröffnung mit. Sowohl in Magdeburg als auch in Köln haben wir seine Qualitäten sehen können und freuen uns nun sehr, dass Tim an den Alsenweg wechselt“, Sagt Trainer Rüdiger Rehm zur Vertragsunterzeichnung von Sechelmann.

"Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das ausgesprochene Vertrauen bedanken. Über mehrere Wochen gab es den Kontakt und ich hatte immer das Gefühl, dass man hier in Mannheim eine Verwendung, aber auch eine Vision für mich hat. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass ich hier auf dem Waldhof meinen nächsten Karriereschritt gehen kann und freue mich daher sehr auf die neue Aufgabe", erklärt Sechelmann.

Waldhof Mannheim: Sieben Zugänge fix

Vor Sechelmann hatte Waldhof Mannheim bereits dessen bisherigen Magdeburger Mannschaftskollegen Julian Rieckmann, Minous Gouras (SSV Jahn Regensburg), Jonas Carls (SC Paderborn), Jalen Hawkins (FC Ingolstadt), Malwin Zik (FV Illertissen) und Per Lockl (Borussia Mönchengladbach II) verpflichtet.