MSV Duisburg: Marktwerte - großes Plus für Senkrechtstarter, zwei Abgänge büßen erheblich ein

Das Branchenportal Transfermarkt.de hat die Marktwerte für die 3. Liga angepasst. Starke Leistungen von drei Youngstern des MSV Duisburg werden honoriert.

Hinter dem MSV Duisburg liegt eine Saison mit Licht und Schatten. Positiv in Erscheinung traten vor allem drei Eigengewächse der Zebras: Caspar Jander, Baran Mogultay und Julian Hettwer etablierten sich im Laufe der Spielzeit in der Stammelf von Trainer Torsten Ziegner und eroberten die Herzen der Fans mit spritzigen Auftritten.

Das ist auch den Experten von Transfermarkt.de nicht entgangen. Das Branchenportal hat die Marktwerte vieler Drittliga-Profis aktualisiert. Und die drei MSV-Youngster wurden erheblich aufgewertet.

Den größten Sprung machte Mogultay. Während Hettwer und Jander schon in der Spielzeit 2021/22 erste Einsätze verzeichneten, debütierte der 19-Jährige im vergangenen Oktober - und biss sich auf der linken Defensivbahn fest. Nach seiner Premiere stand der deutsche U19-Nationalspieler nur in drei Spielen nicht auf dem Feld.

Dafür erhält er ein Upgrade von 100.000 Euro und wird nun mit 400.000 Euro geführt. Damit hat Mogultay seinen Marktwert innerhalb eines Jahres vervierfacht.

MSV Duisburg: Vincent Müller weiterhin der wertvollste Spieler

Das gilt auch für Jander (20), den die Duisburger Fans gar zum Spieler der Saison wählten. Der Mittelfeldmann steht jetzt ebenfalls bei 400.000 Euro, hat ein Plus von 50.000 Euro erhalten. Identisch sieht die Marktwert-Entwicklung bei Fünf-Tore-Mann Hettwer (20) aus.

Das klubinterne Ranking wird jedoch weiterhin von einem anderen Spieler angeführt: Torhüter Vincent Müller steht unverändert bei einer halben Million Euro.

Deutlich verbessert hat sich zudem der 19 Jahre alte Maximilian Braune (plus 50.000 auf 150.000). Er war als dritter Torwart in die Saison gegangen und kam überraschend zu sechs Einsätzen, bei denen Braune weitestgehend überzeugte. Darüber hinaus durften sich Tobias Fleckstein und Niklas Kölle über eine Aufwertung freuen (jeweils plus 25.000 auf 200.000 Euro).

Bei zwölf weiteren Duisburgern zeigt die Kurve hingegen nach unten. Während Sebastian Mai (275.000 Euro), Marvin Bakalorz (250.000 Euro), Rolf Feltscher (225.000 Euro), Marvin Ajani (225.000 Euro, verlässt den Verein), Marvin Knoll (200.000 Euro), Niclas Stierlin (200.000 Euro), Leroy Kwadwo (150.000 Euro, verlässt den Verein) und Hamza Anhari (100.000 Euro) allesamt ein leichtes Minus von 25.000 Euro verzeichneten, haben Moritz Stoppelkamp und Aziz Bouhaddouz signifikant eingebüßt.

MSV Duisburg: Dickes Minus für Stoppelkamp und Bouhaddouz

Transfermarkt.de führt die beiden Routiniers, die den MSV in diesem Sommer verlassen, jetzt mit 50.000 Euro weniger. Stoppelkamp steht neuerdings bei 150.000 Euro, Bouhaddouz bei 125.000 Euro. Ebenso deutlich sank der Wert von Jonas Michelbrink. Der junge Mittelfeldmann (21) spielte nur eine Nebenrolle - mit nun 250.000 Euro gehört er dennoch weiterhin zu den wertvollsten Duisburgern.

Keine Anpassung erhielten neben Torhüter Müller auch Lukas Raeder (150.000 Euro), Marvin Senger (225.000 Euro), Vincent Gembalies (125.000 Euro, verlässt den Verein), Joshua Bitter (175.000), Marlon Frey (250.000 Euro, wechselt zu 1860 München), Alaa Bakir (225.000 Euro), Benjamin Girth (225.000 Euro, verlässt den Verein), Chinedu Ekene (150.000 Euro) und Phillip König (125.000 Euro).