Drittligist MSV Duisburg möchte so schnell wie möglich Planungssicherheit für die kommende Saison. Dafür benötigt der MSV Siege – am besten schon am Samstag.

Nach der 0:5-Klatsche gegen die U23 von Borussia Dortmund war die Stimmung beim MSV Duisburg auf dem Tiefpunkt. Viele Fans hatten Abstiegsangst, die Mannschaft wirkte nicht gefestigt und auch die Ergebnisse stimmten nicht.

Aus den nächsten Partien holten die Duisburger seitdem auch "nur" drei Punkte, aber die Gemütslage ist eine ganz andere. Denn: Mit dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (2:2) und den Heimspielen gegen die zwei Top-Teams SV Wehen Wiesbaden (1:1) und SV Elversberg (2:2) hatte der MSV drei schwierige Aufgaben vor der Brust und blieb ungeschlagen.

Dadurch erarbeitete sich die Elf von Coach Torsten Ziegner ein Acht-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Duisburg ist auf dem besten Weg, den Klassenerhalt frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Zwar warten die Zebras seit dem 05. März (3:2 in Oldenburg) und insgesamt acht Drittliga-Partien auf einen Dreier, aber der Trend der jüngsten drei Spiele ging in die richtige Richtung.

In den direkten Duellen in Bayreuth (29. April), gegen Erzgebirge Aue (05. Mai) und beim FC Ingolstadt (12. Mai) kann sich die Mannschaft Matchbälle für den Klassenerhalt erarbeiten. Der Anfang soll am Samstag im oberfränkischen Bayreuth gemacht werden, wo der MSV von mehr als 600 Fans begleitet wird. "Wenn wir am Wochenende drei Punkte holen, ist das Ding durch", lautet die Einschätzung von Ziegner.

Der volle Fokus gilt deshalb nur dem kommenden Auftritt beim Aufsteiger: "Wir haben gar nicht so die nächsten drei Spiele oder die Konstellation in der Tabelle im Blick, sondern wir sind gut damit gefahren, von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir beschäftigen uns nur mit Bayreuth. Wenn das Spiel vorbei ist, können wir uns um Aue kümmern. Wir sehen die nächsten drei Spiele nicht als Paket an, aber wir wollen natürlich gewinnen – am besten schon in Bayreuth. Der Gegner wird versuchen, aus einer stabilen Defensive schnell umzuschalten. Sie sind eigentlich gezwungen, dreifach zu punkten. Aber auch wir wollen uns aus der Liga mit einem positiven Gefühl verabschieden. Ich glaube, mit 39 Punkten ist noch keine Mannschaft in der Liga geblieben."

Damit dieses Vorhaben gelingt und Duisburg bei der "Oldschdod" einen Dreier einfährt, wird es wohl auch eine kleine Rotation in der Startelf geben. Stürmer Benjamin Girth, der gegen die SVE das 2:2 erzielte, wäre eine Option.

Ob der Routinier von Beginn an auflaufen wird, ließ der MSV-Trainer noch offen: "Seine Qualitäten liegen im gegnerischen Sechzehner. Das würde für ihn sprechen, weil wir wahrscheinlich viele Situation im und am gegnerischen Sechzehner haben werden. Was gegen ihn sprechen würde, wäre, wenn wir eher tief stehen und kontern wollen. Das würde seinem Spiel nicht zugutekommen. Dementsprechend gibt es genau diese zwei Optionen – sowohl bei unserem Matchplan, aber auch, wie wir den Gegner erwarten."