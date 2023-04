Dynamo Dresden: Fünfjahresvertrag (!) für Mittelfeldspieler - Kapitän vor Abgang in die 2. Liga

Tim Knipping ist eine Konstante im Spiel von Dynamo Dresden. Der Abwehrchef kommt in dieser Saison auf 30 Einsätze (vier Tore) und ist der Kapitän der Mannschaft von Trainer Markus Anfang.

Trotzdem gibt es - wie bereits in der Winter-Transferperiode - immer wieder Gerüchte um einen Knipping-Abgang. Nun berichtet die Bild-Zeitung, dass der 30-Jährige auf der Liste von Zweitligist Eintracht Braunschweig steht. Knipping ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Die Sachsen sollen laut der "Bild" auf einen Knipping-Abgang vorbereitet sein und mit Bjarne Thoelke (31) vom 1. FC Saarbrücken bereits einen adäquaten Nachfolger in der Pipeline haben.

Derweil dürfte Jonas Oehmichen die Dresdner nicht so schnell verlassen. Das 19-jährige Eigengewächs unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 30. Juni 2028 und wird somit langfristig an den Verein gebunden.

wurde am 3. März 2004 in Dresden geboren. Als Sechsjähriger hat er in Dynamos Nachwuchs-Akademie mit dem Fußballspielen begonnen und durchlief seit 2010 alle Teams der Talenteschmiede der SGD. Im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den Bischofswerdaer FV feierte er am 12. Mai 2021 bereits sein Debüt in der ersten Mannschaft.

Im August 2021 unterzeichnete das Mittelfeldtalent bei Dynamo seinen ersten Profivertrag, der bis 30. Juni 2025 Gültigkeit hatte. In der aktuellen Spielzeit wurde Oehmichen sechsmal in der 3. Liga und zweimal im Sachsenpokal eingesetzt.