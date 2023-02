3. Liga: 122 Spiele für den VfL Bochum - Osnabrück verlängert mit diesem Mittelfeldspieler

Der VfL Osnabrück hat in den letzten Wochen einige Verträge verlängert. Nun unterschrieb auch ein Routinier ein neues Arbeitspapier.

Nach den Vertragsverlängerungen mit Maxwell Gyamfi, Timo Beermann und Erik Engelhardt hat der VfL Osnabrück auch den Kontrakt mit Mittelfeldakteur Robert Tesche verlängert.

Der aus Bochum im vergangenen Sommer zu den Lila-Weißen gewechselte Routinier freut sich über die Verlängerung. Tesche auf der Osnabrücker Homepage: "Ich habe meine Entscheidung für den VfL Osnabrück nie bereut – im Gegenteil. Deshalb freue ich mich, dass die gemeinsame Zeit weiter geht."

Tesche weiter: "Ich spüre das absolute Vertrauen der Mannschaft, des Trainerstabs und der Verantwortlichen und fühle mich beim VfL allgemein sehr wohl. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich mit Amir über die Verlängerung gesprochen habe."

Der 35-jährige Tesche kam in dieser Saison in allen Pflichtspielen der Lila-Weißen zum Einsatz (20 Ligaspiele, zwei Pokalspiele), erzielte dabei fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor und bestritt alle Spiele mit Ausnahme des Derbysiegs in Meppen über die gesamte Spielzeit. Dazu gehört der Routinier dem Mannschaftsrat an.

In der Jugend von Arminia Bielefeld führte die Karriere von Robert Tesche unter anderem über traditionsreiche Standorte beim Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf im Inland auch auf die englische Insel. Von 2014 bis 2017 trug der in Wismar geborene Spieler das Trikot von Nottingham Forest und Birmingham City. Zurück in Deutschland spielte Tesche für den VfL Bochum, mit dem der Aufstieg in die Bundesliga inklusive des Klassenerhalts in der darauffolgenden Saison gelang. Für den VfL Bochum kommt er auf insgesamt 122 Profi-Einsätze (15 Tore, 6 Vorlagen). Für keinen anderen Klub bestritt er so viele Partien in seiner bisherigen Karriere.

"Roberts Leistungen in dieser Saison sprechen für sich. Er hat sich auf Anhieb in die Mannschaft eingefügt und sich über die Saison als Leistungsträger etabliert, der mit konstant guten Leistungen und seiner Erfahrung zur Stabilität der Mannschaft beiträgt. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit auch über die Saison fortgesetzt wird", sagt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.