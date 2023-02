RWE gegen MSV: Ex-FIFA-Schiedsrichter äußert sich zu Müsel- und Wiegel-Szene

Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg: Das Derby, das 1:1 endete, wird allen voran den RWE-Verantwortlichen und Fans aufgrund von Fehlentscheidungen in schlechter Erinnerung bleiben.

Rot-Weiss Essen bestimmte am vergangenen Sonntag das Derby gegen den MSV Duisburg fast nach Belieben. Doch mehr als eine 1:0-Führung kurz nach der Halbzeit sprang für RWE nicht heraus.

Ein Ergebnis, das natürlich Gefahren birgt. Und so kam es dann auch: Der bis dato so ungefährliche MSV bekam in der 88. Minute einen Freistoß zugesprochen und Moritz Stoppelkamp verwandelte das Ding direkt.

Zu dem Freistoß-Pfiff am Essener Sechzehner hätte es aber gar nicht kommen dürfen. Schiedsrichter Patrick Hanslbauer traf eine Fehlentscheidung, die er später dann auch zugab.





Was war passiert? Bei einem Zweikampf mit RWE-Verteidiger Andreas Wiegel ging der Duisburger Niklas Kölle zu Boden, doch Wiegel hatte klar den Ball gespielt.

Babak Rafati war viele Jahre Bundesliga- & FIFA-Schiedsrichter. Insgesamt leitete der heute 52-Jährige 84 Erst-, 102 Zweit-, 13 Drittliga- und zahlreiche internationale Spiele.

So sah das auch "liga3-online.de"-Experte Babak Rafati: "Bei diesem Zweikampf verfolgt Wiegel seinen Gegenspieler Kölle auf der linken Außenbahn und spielt dabei klar und deutlich den Ball, auch wenn der Angreifer hierbei zu Fall kommt. Es ist nicht nachvollziehbar, wie der Schiedsrichter in dieser Szene auf Foulspiel entscheiden kann, zumal beim Vergleich mit der Szene zuvor, bei der es für Essen fälschlicherweise keinen Elfmeter für Essen gab, die Einheitlichkeit der Regelauslegung, insbesondere die Zweikampfführung nicht gegeben ist und diese vollkommen unterschiedlich ausgelegt wird. Eine Fehlentscheidung, auf Freistoß für Duisburg zu entscheiden."

Eine Fehlentscheidung gab es auch schon in Halbzeit eins. Essens Winterzugang Tobias Müsel wurde im Strafraum von MSV-Spieler Caspar Jander getroffen und Müsel kam zu Fall. Doch Hanslbauer zeigte zum Unmut aller Essener nicht auf den Punkt.

Auch Rafati zeigte sich verwundert: "Direkt vor der Nase des Schiedsrichters grätscht Jander im Strafraum zum Ball, verfehlt das Spielgerät aber deutlich, trifft nur Müsel in die Beine und bringt ihn dadurch zu Fall. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein Foulspiel, und es hätte einen Elfmeter für Essen geben müssen. Eine Fehlentscheidung des gut postierten Schiedsrichters, weiterspielen zu lassen."