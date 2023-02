Ohne 6 ins RWE-Derby: Comeback und Ausfall - So ist der Personalstand beim MSV

Am Sonntag steigt das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. MSV-Trainer Torsten Ziegner gab im Vorfeld ein Update zu seiner Mannschaft.

Derbyzeit im Ruhrgebiet. Am Sonntag (5. Februar, 14 Uhr, RS-Liveticker) tritt der MSV Duisburg in der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen an. Trainer Torsten Ziegner gab am Freitag letzte Informationen, wer die kurze Anfahrt auf sich nehmen wird.

Die positive Nachricht zuerst für alle MSV-Fans: Marvin Bakalorz steht vor seiner Rückkehr. "Er hat alle Trainingseinheiten mitgemacht, ist komplett schmerzfrei und - Stand jetzt - eine Option, am Sonntag spielen zu können." Es wäre der erste Einsatz im Jahr 2023 für den 33-Jährigen, der die letzten drei Partien mit Rückenproblemen ausgefallen war.

"Mit seiner Erfahrung, Zweikampfstärke und aggressiven Art im Spiel gegen den Ball ist er ein entscheidender Faktor in unserem Spiel." Vor allem in einem erwartet umkämpften Derby gegen RWE. Anders sieht es bei Keeper Vincent Müller aus.

Bakalorz-Comeback und Müller-Ausfall

"Er probiert mit den Torwart-Trainern aus, was geht", ist Ziegner aber eher pessimistisch. Der 22-Jährige habe immer noch Schmerzen in der Schulter. "Unsere medizinische Abteilung hat sich mehrfach die MRT- und Röntgenbilder mit unterschiedlichen Ärzten angeguckt. Es ist dabei geblieben und nichts Dramatisches kaputt."

Ein Bluterguss im Schultergelenkt sorge aber dafür, dass Müller gerade bei kurzen Distanzschüssen und Streckungen nicht schmerzfrei agieren kann. Genauere Angaben zur Ausfallzeit konnte Ziegner nicht geben. So wird, wie schon in den beiden Spielen zuvor, Maximilian Braune zwischen den Pfosten stehen.

"Er ist ruhig und besonnen, sehr akribisch und trainiert fleißig mit seinen Trainern", macht sich Ziegner deshalb keine Sorgen. Allerdings wird der 19-Jährige sich auf zwei neue Vorderleute einstellen müssen, da sich die eigentliche gesetzten Sebastian Mai und Marvin Senger am letzten Wochenende Gelbsperren einhandelten.

"An meiner Aussage, die ich letzte Woche nach dem Spiel getroffen habe, hat sich grundsätzlich nichts geändert." Das bedeutet: Tobias Fleckstein und Leroy Kwadwo werden starten. "Sie haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt, bis dato eine sehr gute Trainingswoche hingelegt und sind bewährt auf der Innenverteidigerposition."

Ob die kurze Abstimmungszeit für das Trio gereicht hat, wird sich am Sonntag an der Hafenstraße zeigen. Der Bedeutung des Derbys ist sich Ziegner dabei durchaus bewusst: "Für jeden Einwohner aus Duisburg ist es total wichtig, gegen Essen Spiele zu gewinnen."

Neben dem Trio Müller, Mai und Senger muss der MSV auch weiterhin auf die Verletzten Alaa Bakir, Vincent Gembalies und Benjamin Girth verzichten.