MSV Duisburg: Weiteres Testspiel fix - Zebras treffen auf Ligarivalen

Der MSV Duisburg hat einen weiteren Testspiel-Termin für die Wintervorbereitung festgezurrt. Es geht gegen ein Team aus der 3. Liga.

Weiteres Testspiel für den MSV Duisburg: Die Zebras treffen am Samstag, 17. Dezember, auf den VfB Oldenburg. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen und findet an der Westender Straße statt. Der Eintritt ist frei.

Auch im Saisonbetrieb der 3. Liga ist Aufsteiger Oldenburg ein Gegner der Duisburger. Der VfB steht derzeit fünf Ränge unter den Zebras auf dem 16. Tabellenplatz und schwebt in Abstiegsgefahr. Das Hinspiel endete 1:1, das Rückspiel steigt Anfang März.

Die Meidericher haben die Vorbereitung am gestrigen Mittwoch (7. Dezember) aufgenommen. Der Test gegen Oldenburg ist der erste von dreien in der Winterpause. Am 22. Dezember geht es gegen Fortuna Sittard aus den Niederlanden (ohne Zuschauer), am 7. Januar gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Eine Woche später startet die Drittliga-Restserie mit einem Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken (14. Januar).