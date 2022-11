Rüttgers droht offenbar MSV Duisburg: Heskamp-Entlassung oder Ausstieg als Hauptsponsor

Die Duisburger 0:1-Niederlage gegen Ingolstadt rückte am Samstag in den Hintergrund. Der Konflikt zwischen dem MSV und Hauptsponsor Schauinsland-Reisen spitzt sich offenbar zu.

Mit einer unglücklichen und belastenden Gefühlslage trat MSV-Präsident Ingo Wald vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Ingolstadt (0:1) vor die TV-Kameras und forderte von allen Beteiligten Beruhigung im Streit mit Schauinsland-Reisen. Schon am Mikrofon von Magenta Sport gab der 64-Jährige zu, dass ein Ausstieg des Hauptsponsors nicht unwahrscheinlich sei.

Der Fan-Protest gegen Schauinsland-Reisen-Leiter Andreas Rüttgers ging am Wochenende in die nächste Runde. Die aktive Fanszene verteilte vor dem Spiel Flugblätter und forderte SLR-Chef Gerald Kassner auf, Rüttgers von allen Aufgaben rund um den MSV abzuziehen und „die Sache selbst in die Hand zu nehmen.“ Zudem wurden zwei Banner präsentiert.

Der genaue Wortlaut des Flugblattes: „Nach dem Heimspiel gegen Viktoria Köln erreichten uns nun absolut glaubwürdige (und bis heute unwidersprochene) Berichte, dass Andreas Rüttgers im VIP-Bereich vor anderen Sponsoren konkret folgende Drohung ausgesprochen hat: SLR würde einer erneuten Stundung seiner Darlehen nicht zustimmen, wenn der MSV nicht bis zum Jahresende den neuen Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp entlässt.“

Wald selbst war in der Loge nicht dabei. Ihm sei es aber zugetragen worden, dass der Satz so gefallen sein soll. Die Frage, ob die Drohung zudem von Schauinsland-Reisen direkt an die Vereinsführung gerichteten worden ist, ließ Wald schweigend unbeantwortet.

Fans erwarten Gespräche und ein Ende der Abhängigkeit des Hauptsponsors

Die Fans kommunizierten weiter: „Rüttgers und SLR haben mit dazu beigetragen, den MSV Duisburg langfristig aus dem Würgegriff von Walter Hellmich und seinen Handlangern zu befreien. Diese Leistung – ebenso wie die umfangreichen finanziellen Mittel, die der MSV durch Sponsoring und Darlehen erhalten hat – sind ihnen dankbar anzuerkennen… - eigentlich.“

Doch in der Vergangenheit mischte sich Rüttgers immer wieder öffentlich über ein Fan-Forum ein, verbreitete Interna und kritisierte Heskamp im Internet scharf. Der Geschäftsführer Sport, der erst im April die Nachfolge von Ivica Grlic antrat, würde sich nicht an das vor der Saison festgelegte sportliche Konzept halten.

Die Fans erwarten nun von Kassner und SLR, „sich wieder auf eine sachliche Arbeitsebene zurückzubegeben und mit den Verantwortlichen unseres Vereins unverzüglich an den Verhandlungstisch zu setzen.“ Man solle zudem die Abhängigkeit des Hauptsponsors „schnellstmöglich und dauerhaft“ beenden.