Fußball-Drittligist MSV Duisburg will sich durch einen Sieg gegen die SpVgg Bayreuth von unten absetzen. Bei diesem Vorhaben ist der Abwehrchef an Bord.

Im vorletzten Heimspiel vor der langen WM-Pause empfängt der MSV Duisburg am Samstagnachmittag (05. November, 14 Uhr) den Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth in der Schauinsland-Reisen-Arena. Für diese Partie werden 10.000 Fans erwartet.

Das Ziel der Zebras ist klar formuliert: Duisburg möchte den überraschenden 3:1-Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden veredeln und gegen die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine den dritten Heimsieg der Saison einfahren.

Der MSV will den Schwung aus dem Wiesbaden-Spiel mit in die Bayreuth-Partie nehmen. "Ich hatte bereits in der letzten Woche betont, dass wir grundsätzlich zufrieden mit den Trainingswochen sind. Die Jungs gehen fokussiert in die Spiele und bereiten sich gut vor. Unser Ziel muss es sein, dass wir das am Wochenende auf den Platz tragen. Dementsprechend ist die Stimmung nur aufgrund des Sieges in Wiesbaden nicht besser, aber natürlich gut", erklärte MSV-Coach Torsten Ziegner.

Am Anfang der Woche hatte er etwas über Gliederschmerzen geklagt, aber am Donnerstag wird er wieder normal ins Mannschaftstraining einsteigen. Es gibt keine Sorgen, dass er es bis Bayreuth nicht schaffen könnte. Torsten Ziegner über Sebastian Mai.

Ob Sebastian Mai beim Heimspiel gegen den Aufsteiger auflaufen würde, war bis zur Pressekonferenz am Donnerstagmorgen noch offen. Nach mehreren übereinstimmenden Medienberichten setzte der Innenverteidiger am Mittwoch das Training erkrankt aus. Einen Tag später sprach Ziegner über den Zustand seines Abwehrchefs und gab Entwarnung.

So viel vorweg: Mai ist fit und kann spielen: "Es sieht gut aus bei ihm. Am Anfang der Woche hatte er etwas über Gliederschmerzen geklagt, aber am Donnerstag wird er wieder normal ins Mannschaftstraining einsteigen. Es gibt keine Sorgen, dass er es bis Bayreuth nicht schaffen könnte."

Der 28-jährige Mai ist ein Leistungsträger bei den Zebras und seit Saisonbeginn gesetzt. Umso wichtiger ist es für die Duisburger, dass er zur Verfügung steht. Ansonsten hat sich die Personalsituation kaum verändert.

Alaa Bakir und Benjamin Girth fallen weiter aus. Offensivmann Chinedu Ekene, der zuletzt in Wiesbaden krank passen musste, ist dagegen wieder eine Option für Samstag. "Nach mehrmaligen Trainingsversuchen hat Vincent Gembalies erneut über Schmerzen im Knie geklagt. Er ist aktuell auch nicht im Mannschaftstraining", betonte Ziegner im Hinblick auf die Personalsituation.