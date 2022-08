MSV Duisburg: "Das wird uns Kraft geben" - Ziegner erfreut über weiße Weste

In Meppen gelang dem MSV Duisburg der dritte Sieg in Serie. Torsten Ziegner zeigte sich mit seiner Mannschaft zufrieden und freute sich über defensive Konsequenz.

Nach dem 3:0-Erfolg beim SV Meppen hat der MSV Duisburg die letzten drei Partien in der 3. Liga allesamt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner ist nach fünf Spielen Fünfter. Sein Gegenüber Stefan Krämer hingegen war vor allem mit der Phase nach dem 2:0-Treffer von MSV-Keeper Vincent Müller unzufrieden.

„Ich habe ein Spiel gesehen, in dem wir, glaube ich, über die gesamten 90 Minuten als verdienter Sieger vom Platz gehen“, ordnete Ziegner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Partie ein. „Wir wussten, dass es ein zähes Spiel werden kann, weil wir Meppen in den letzten Heimspielen hier gesehen haben und es immer unangenehm ist, aufgrund ihrer Spielstärke im eigenen Ballbesitz und ihrer Manndeckung, die sie im Mittelfeld machen, immer wieder Räume zu finden.“

Der Schlüssel für uns war zum einen, dass wir es Meppen nicht gestattet haben, in ihre Position zu kommen und frei zu kombinieren - und vor allen Dingen, dass wir im Angriffsdrittel der Meppener super konsequent waren. Torsten Ziegner

Das gelang den Zebras allerdings gut, in die Kabinen ging es nach 45 Minuten dank eines Eigentores der Gastgeber mit einer 1:0-Führung. „Der Schlüssel für uns war zum einen, dass wir es Meppen nicht gestattet haben, in ihre Position zu kommen und frei zu kombinieren - und vor allen Dingen, dass wir im Angriffsdrittel der Meppener super konsequent waren“, beschrieb Ziegner, wie seine Mannschaft die Aufgabe im Emsland knackte.

Auch nach dem Wechsel blieb seine Mannschaft da. „Wir wussten, dass wir mit dem 1:0 längst nicht auf der Siegerstraße sind und dass es weiter eines großen Aufwands bedarf, um die drei Punkte mitzunehmen. Dann kommt natürlich eine kuriose Szene, die man nicht so oft sieht, dass unser Torhüter das Tor schießt. Damit hatten wir den Meppenern den Zahn gezogen. Dann haben wir es ordentlich zu Ende gespielt und nichts mehr zugelassen“, blickte Ziegner auf den zweiten Spielabschnitt.

Der dritte Sieg in Folge löste noch keine große Euphorie aus, dennoch war der neue Trainer der Duisburger sehr zufrieden: „Das war wichtig für uns, dass wir zu null gespielt haben. Das wird uns Kraft geben und jetzt gilt es ordentlich zu regenerieren. Wir haben unter der Woche ein Landespokalspiel, nächste Woche kommt dann Oldenburg zu uns“, blickte Ziegner schnell auf die anstehenden Termine gegen Viktoria Mennrath (25. August, 19.30 Uhr) und den niedersächsischen Aufsteiger (Montag, 29. August, 19 Uhr), der gegen Verl sein erstes Spiel gewann. „Da warten wieder sehr herausfordernde Aufgaben auf uns, auch von der Intensität. Wir werden den Sieg heute genießen, ihn richtig einordnen und uns dann auf die kommenden Aufgaben ordentlich vorzubereiten.“





Auch Stefan Krämer auf Seiten der Meppener sah ein gerechtes Ergebnis. "Wenn du so ein Tor frisst, was der Fußball manchmal mit sich bringt, hast du danach immer noch genug Zeit. Mit der Phase danach war ich total unzufrieden, weil wir den Glauben verloren haben, die Körpersprache hat mir gar nicht gefallen", war der Meppener Trainer unzufrieden und schloss ab: "Wenn du unterm Strich ein Eigentor machst, so ein Tor wie das 0:2 kassierst und einen Elfmeter verschuldest, gewinnst du in der 3. Liga kein Spiel. Da müssen wir nicht drüber reden."