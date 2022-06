3. Liga: Dynamo Dresden muss nach Ausschreitungen vor DFB-Sportgericht

Nach den Ausschreitungen im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern muss sich Absteiger Dynamo Dresden in einer mündlichen Verhandlung verantworten.

Die Sportgerichtsverfahren gegen den Drittligisten Dynamo Dresden werden in einer mündlichen Verhandlung am 11. Juli verhandelt. Das teilte Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Der Zweitliga-Absteiger muss sich wegen der „Vorkommnisse“ im Ligaspiel Anfang April gegen Schalke 04 und in den beiden Relegationsspielen Ende Mai gegen den 1. FC Kaiserslautern vor dem DFB-Sportgericht verantworten.

Der DFB-Kontrollausschuss hatte wegen der „grundsätzlichen Bedeutung der Verfahren und zur ordnungsgemäßen Aufklärung der Sachverhalte“ eine mündliche Verhandlung beantragt.