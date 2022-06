3. Liga: Ex-RWE-Stürmer wird Co-Trainer beim Aufsteiger

Einige Fans von Rot-Weiss Essen werden sich mit Sicherheit noch an Frank Löning erinnern. In der 3. Liga wird es für RWE und Löning ein Wiedersehen geben.

Neue Aufgabe für Frank Löning. Der 40-Jährige wird Co-Trainer von Dario Fossi beim Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg.

"Ich freue mich sehr auf den VfB Oldenburg und die Zusammenarbeit mit Dario. Die 3. Liga ist natürlich eine große Hausnummer, aber für alle auch eine tolle Chance", sagt der ehemalige Mittelstürmer, der mit seiner Familie nach acht Jahren in Sandhausen jetzt wieder in der ostfriesischen Heimat Aurich lebt. Löning ergänzt: "Wir sind glücklich, wieder im Norden zu sein und ich bin sehr froh, dass ich beim VfB die Chance habe, weiterhin im Fußball zu arbeiten."

Lönings Spielerbilanz: In 238 Spielen in der 2. Bundesliga und 3. Liga hat er insgesamt 66 Treffer erzielt und 36 Tore vorbereitet. Der langjährige Profi, der unter anderem für den FC Erzgebirge Aue, beim Chemnitzer FC, Rot Weiss Essen, dem SC Paderborn und Werder Bremen am Ball war, kennt VfB-Cheftrainer Dario Fossi aus gemeinsamen Tagen beim SV Wilhelmshaven. Erste Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte Frank Löning als Trainer des SV Sandhausen II und bei Germania Wiesmoor.

Frank Löning spielte zwischen Januar 2016 und April 2017 für Rot-Weiss Essen. In dieser Zeit bestritt er 36 Spiele für RWE, erzielte acht Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Interessant: Erst im Alter von 25 Jahren ist Löning Fußballprofi geworden: "Bis dahin habe ich Fußball und Beruf immer unter einen Hut gebracht. Die berufliche Basis war mir immer wichtig, zumal ich, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, nicht in einem Nachwuchszentrum ausgebildet worden bin, sondern mir die Chance, Profi zu werden, hart erarbeiten musste", erzählt er. Die Erfahrung, die er dabei gesammelt hat, möchte Löning jetzt als Co-Trainer an die Spieler weitergeben.

"Wir sind froh, dass wir mit Frank jemanden gefunden haben, der nicht nur eine große fußballerische Expertise mitbringt, sondern darüber hinaus auch große Lust auf den VfB hat und mit uns diese spannenden Herausforderungen angehen will. Mit seiner bodenständigen, klaren Art passt er gut in unser Team", ergänzt Sebastian Schachten, der Sportliche Leiter des VfB Oldenburg.