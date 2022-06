MSV Duisburg: So bewertet Ziegner das 13:1 gegen Hamborn

Der MSV Duisburg hat sein erstes Testspiel der laufenden Sommervorbereitung beim A-Ligisten MTV Union Hamborn mit 13:1 (4:1) gewonnen. Torsten Ziegner war zufrieden.

Nach dem lockeren Aufgalopp unter der Woche sah Torsten Ziegner seine Mannschaft zum ersten Mal unter Wettkampfbedingungen. Vor allem in der zweiten Hälfte erkannte der 44-Jährige sehr viel Positives. „Wir haben Gas gegeben und keinen langweiligen Fußball gespielt. Die Jungs haben die Chancen konsequent genutzt und immer wieder Lücken gefunden“, fasste der Trainer am Ende der ersten „harten Trainingswoche“ zusammen.

Allerdings wirkte die Dreierkette besonders zu Beginn der Partie nicht immer stabil. Nach dem Seitenwechsel ließen Joshua Bitter und Co. nichts mehr zu. Dem A-Ligisten aus Hamborn ging die Puste bei sommerlichen Temperaturen am Ende doch nahezu komplett aus. Die Unioner feierten am Ende ein großes Fußballfest. 1.500 Zuschauer verliehen dem Jubiläumsspiel an der Warbruckstraße einen würdigen Rahmen.

Union Hamborn möchte in die Bezirksliga aufsteigen

„Wir haben uns schon um 11 Uhr mit der Mannschaft getroffen und alles gemeinsam aufgebaut. Die Vorfreude war riesig“, sagte MTV-Trainer Dominik Voigt, dessen Spieler den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Anthony Amadi wie einen Sieg bejubelten. „Wir wollten unbedingt ein Tor machen. Insgesamt haben wir viermal aufs Tor geschossen. Deswegen sind wir mehr als zufrieden“, meinte Voigt. Der 25-Jährige pflegt eine besondere Verbindung zum MSV. Voigt trägt parallel zu seinem Engagement in Hamborn die Verantwortung für die U12 der Zebras.

Während die Duisburg am kommenden Wochenende das nächste Testspiel beim Zweitligisten Hannover 96 bestreiten werden, kehrt in Hamborn nach der überstandenen 120-Jahres-Feier zunächst wieder etwas Ruhe ein. Der Duisburger Kreis-Pokalsieger beendete die vergangene A-Liga-Saison auf dem dritten Platz. In der kommenden Spielzeit soll der Bezirksliga-Aufstieg ins Visier genommen werden. „Wir wollen oben angreifen und freuen uns auf den Niederrheinpokal“, sagte Voigt. Vielleicht ist der MSV dann noch mal zu Gast an der Warbruckstraße.