3. Liga: Zweitliga-Absteiger holt Mittelstürmer mit BVB-Vergangenheit

Der FC Erzgebirge Aue hat einen sehr talentierten Stürmer ausgeliehen, der einst mit der U19 von Borussia Dortmund Deutscher Meister wurde.

Der FC Erzgebirge Aue hat Paul-Philipp Besong auf Leihbasis vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 21-jährige Angreifer erhält einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2023.

Besong durchlief alle Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und wurde mit der U19 des BVB Deutscher Meister. 2019 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim 1.FC Nürnberg. In der abgelaufenen Saison spielte Paul-Philipp Besong für Nürnberg II in der Regionalliga Bayern und erzielte dort in 13 Spielen acht Tore.

Paul-Philipp Besong: "In den ersten Gesprächen mit Timo Rost habe ich direkt ein sehr gutes Gefühl vermittelt bekommen. Für mich ist es wichtig ein Umfeld zu haben, das an mich glaubt. Dann werde ich dieses Vertrauen schnellstmöglich zurückzahlen. Es gab einige Anfragen, auch aus dem Ausland! Aber in den Gesprächen mit den „Veilchen“ in Person Timo Rost und den Verantwortlichen, konnte man mich von ihrem Plan mit mir und dem Verein überzeugen!"

Aues Cheftrainer Timo Rost sagt: "Paul hat in Dortmund eine sehr gute Ausbildung genossen und war als junger Spieler regelmäßiger Bestandteil im Training der ersten Mannschaft des 1.FCN. Über Nürnbergs U23 konnte er sich nach Verletzung wieder herankämpfen und hat mit 8 Toren in 11 Spielen seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Wir haben uns, was die U23 Regelung angeht, bis jetzt gut verstärkt und sind mit weiteren interessanten Spielern im Austausch."