3. Liga: MSV Duisburg nimmt weiteren U19-Spieler unter Vertrag

Der MSV Duisburg hat einen weiteren Spieler aus der eigenen Jugend unter Vertrag genommen. Baran Mogultay unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Der MSV Duisburg hat Baran Mogultay mit einem Profivertrag ausgestattet. Das gab der Verein am Dienstnachmittag bekannt. Der Linksverteidiger erhält ein Arbeitspapier mit Sommer 2024. Er soll aber in der kommenden Spielzeit weiterhin in der Meidericher A-Jugend in der U19-Bundesliga West zum Einsatz kommen.

„Nach Hamza Anhari ist Baran das zweite Talent, von dem wir glauben, dass in ihm sehr viel Potenzial steckt. Er hat das Zeug, sich als linker Außenverteidiger im Männerfußball durch zu setzen“, lobt Trainer Torsten Ziegner den Youngster. „Wichtig wird sein, dass die Jungs neben ihrer Spielpraxis bei den A-Junioren regelmäßig bei uns mittrainieren. Wir werden sie zu 100 Prozent unterstützen, ihren Weg zu den Profis zu packen – und deshalb freuen wir uns, dass Baran sich entschieden hat, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.“

Der gebürtige Ahlener war 2017 zum Verein gestoßen. Zuvor war der 18-Jährige bei Rot Weiss Ahlen, SpVg Beckum, Hammer SpVg Westfalia Rhynern, BV Westfalia Wickede und dem VfB Waltrop aktiv. Zudem absolvierte er bereits zwei Spiele für die Deutsche U18-Nationalmannschaft. „In den kommenden beiden Jahren möchte ich meine ersten Erfahrungen sammeln und mich an den Herrenfußball anpassen. Ich will alles reinhauen, um das Beste aus dieser Chance zu machen“, zeigt er sich selbst froh über die Vertragsunterschrift.

Duisburgs Geschäftsführer Ralf Heskamp betont, dass Mogultay seine Chance mit „viel Leidenschaft und Akribie“ erarbeitet habe: „Wir wollen ihn behutsam an das Level Profifußball heran führen – und dabei wird ihm helfen, dass neben Trainingseinheiten ‚oben‘ auch weiter Spielpraxis mit Einsätzen in der U19 sammeln kann. Ihm stehen alle Türen offen – jetzt liegt es an ihm, sie mit unserer Unterstützung zu durchschreiten.“