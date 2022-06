3. Liga: MSV Duisburg präsentiert neuen Hauptsponsor und Trikots

Der MSV Duisburg hat einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Das in Duisburg gegründete Unternehmen „Trinkgut“ wird in den kommenden zwei Jahren auf dem Trikot sein.

Der MSV Duisburg wird in den kommenden zwei Jahren mit dem Getränke-Unternehmen „Trinkgut“ auf den Trikots unterwegs sein. Wie die Zebras am Donnerstag vermeldeten, wird das in Duisburg gegründete Unternehmen bis mindestens Sommer 2024 als Hauptsponsor fungieren.

„Trinkgut ist eine ganz starke, erfolgreiche Marke und vor allem auch ein Unternehmen, das viele MSV-Fans aus dem Alltag kennen und schätzen. Wir freuen uns sehr, einen so fitten und gut aufgestellten modernen Partner mit Tradition in unserem Team begrüßen zu dürfen“, zitiert der Drittligist seinen Geschäftsführer Peter Mohnhaupt in der Pressemitteilung.

„Für unsere Partnerschaft mit dem MSV gibt es viele gute Gründe“, verdeutlicht Peter Wagener, Geschäftsführer Trinkgut. „Neben der Strahlkraft der Zebras im deutschen Fußball beeindruckt uns auch, was der Verein in der Jugend- und Nachwuchsarbeit leistet. Das sind tolle Aktionen für die Region, die wir gerne auf diese Weise unterstützen. Außerdem liegen die Wurzeln von Trinkgut in Duisburg. Hier begann vor über 40 Jahren unsere Erfolgsgeschichte und viele Menschen in der Region kennen trinkgut. Diese Verbundenheit unterstreichen wir mit unserem Engagement zusätzlich.“

Wie die neuen MSV-Trikots für die kommende Saison mit dem Trinkgut-Logo aussehen werden, hat der Verein hier präsentiert. Das Heimtrikot wird dabei mit Originallogo, aber auch mit einer einfarbigen Variante in den Verkauf gebracht.