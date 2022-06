Top-Verstärkung für Zweitliga-Absteiger

Wenn in der 3. Liga nach dem Favoriten für die Saison 2022/23 gefragt wird, dann fällt sehr oft der Name des FC Ingolstadt. Und der FCI untermauert diese Rolle mit seinen Transfers.

Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und FC Ingolstadt: Die drei Absteiger aus der 2. Bundesliga werden schon jetzt für die kommende Drittliga-Saison 2022/2023 als Favoriten angesehen. Und das kommt nicht von ungefähr. Die Transfer des Zweitliga-Abstiegs-Trios dürfen sich für Drittliga-Verhältnisse sehen lassen.

Am Mittwoch präsentierte der FCI einen weiteren Kracher: Pascal Testroet kommt vom Zweitligisten SV Sandhausen und geht zukünftig für Ingolstadt auf Torejagd. Der Angreifer bringt die Erfahrung von über 300 Zweit- und Drittligaspielen mit an die Donau. Allein in der vergangenen Serie erzielte der gebürtige Bocholter, der in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet wurde, in 27 Einsätzen zehn Treffer. Nun sollen weitere Tore in der 3. Liga für den FCI folgen.

Insgesamt kommt Pascal Testroet in 341 Zweit- und Drittligapartien auf 104 Tore und 51 Assists. Ausgebildet wurde er beim FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen. Als Profi spielte er für Werder Bremen, Kickers Offenbach, VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld, Erzgebirge Aue, SG Dynamo Dresden und zuletzt SV Sandhausen. Darüber hinaus durfte der Offensivspieler im Juniorenbereich (U18, U20) siebenmal für Deutschland auflaufen.

"Ich kenne die 3. Liga bestens und kann auf eine gelungene Zeit in dieser Spielklasse zurückschauen. Genau diese Erfahrungen möchte ich hier beim FCI einbringen und meinen Beitrag für eine erfolgreiche Zeit leisten. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende, intensive Aufgabe mit den Schanzern. Die Gespräche mit den Verantwortlichen sind durchweg positiv verlaufen und ich habe von Beginn an ein sehr großes Vertrauen gespürt. Dieses möchte ich nun mit guten Leistungen zurückgeben", erklärt der 31-jährige Stürmer seinen Wechsel von der 2. in die 3. Liga.